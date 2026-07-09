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Nekoliko dana nakon što su se strasti malo stišale oko razvoda glumice Jelisavete Orašanin, ona se uputila na zaslužen odmor i to na egozotični Bali. Za to vreme, njen 11 godina mlađi partner i kolega Pavle Mensur takođe je otkrio kako provodi vreme.

Naime, glumica je danas objavila niz kadrova sa putovanja, te se moglo videti gde je otputovala kako bi pobegla iz gungule koja se podigla oko njenog kraha braka i ulaska u vezu sa kolegom. 

Jelisaveta Orašanin na Baliju sa ćerkom Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Na svom Instagram profilu Jelisaveta je objavila prizore sa ulica Balija, kao i trenutke iz obilaska jedne umetničke galerije. Iako nije poznato da li je glumica na putovanje otišla sama sa decom, njene objave otkrivaju da vreme na Baliju provodi opušteno i u punoj meri koristi svaki trenutak odmora.

Za to vreme Pavle, koji je veliki ljubitelj životinja, objavio je fotografiju u bade mantilu i u društvu jedne lepe mačke.

Pavle Mensur
Pavle Mensur Foto: Instagram/Pavle Mensur

 On nije otkrivao svoju destinaciju na društvenim mrežama, ali nedavno je poznato da je boravio na Adi Bojani, a društvo mu je tada pravila upravo Jelisaveta.

O privatnom životu i dalje ćuti

Glumica je poželjna u rodnom gradu bivšeg supruga Foto: Printscreen Instagram, printscreen/instagram/jagodenamagli, Instagram/jagodenamagli


Iako se poslednjih dana mnogo govori o njenom odnosu sa Pavlom Mensurom, Jelisaveta nije želela da komentariše navode koji se tiču njenog ljubavnog života.

Ni priče o kraju braka sa Milošem Teodosićem glumica nije potvrdila, pa detalji njenog trenutnog emotivnog statusa i dalje ostaju nepoznati javnosti.

Njeno pojavljivanje u gradu bilo je prvo nakon fotografija koje su pokrenule brojna nagađanja, ali je Jelisaveta i ovoga puta odlučila da pažnju usmeri na profesionalni povod i kolege koje je došla da podrži.

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Jelisaveta Pavle Izvor: Kurir televizija