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Glumica iz filma „Prljavi ples” Dženifer Grej, koja ima 66 godina, otkrila je tužnu vest u dirljivoj objavi na Instagramu, objasnivši da je njena majka preminula „pod sopstvenim uslovima” u subotu, 4. jula, nakon što je nedelju dana ranije saznala da boluje od raka pluća.

Dženifer Grej nakon niza estetskih zahvata Foto: Aleksander Majdanski / Zuma Press / Profimedia

„Moja majka, Džo Vajlder, preminula je 4. jula u 94. godini po sopstvenom izboru, pod sopstvenim uslovima, tačno onako kako je i živela”, napisala je ona.

„Dosledna onome što je bila, izabrala je dostojanstvo umesto straha, razumevajući da je odlazak sa ovog sveta sa dostojanstvom čast, a ne tragedija.”

Grej je odala počast svojoj „prelepoj i talentovanoj” majci, za koju je rekla da je bila „mlada glumica koja obećava na njujorškoj sceni” pre nego što je osnovala porodicu sa bivšim suprugom, glumcem Džoelom Grejom. Pored ćerke, ovaj par ima i sina Džejmsa Kaca, koji radi kao šef kuhinje. Grej je objasnila da je njena majka običavala da kaže kako je postala majka umesto da „odgovori na taj poziv” kao glumica, ali je nastavila:

„Da je izabrala ambiciju umesto mog brata i mene, nikada ne bismo imali majku kakvu smo imali. Njena strast je pronašla druge puteve: bila je doživotna aktivistkinja, žestoko usklađena sa onim što je ispravno i pogrešno. I godinama su mnogi ljudi otkrivali njeno izvanredno oko kroz Wilder Place, njenu prodavnicu na Melrouzu.”

Zaključila je: „Bila je hrabra i duboka. Volim te, mama. Hvala ti što si mi pokazala kako se sve radi, pa čak i ovo, sa dostojanstvom.”

Pored nežne posvete, Grej je podelila seriju starih crno-belih i sepija fotografija svoje majke, uključujući i dve na kojima je fotografisana sa svojom ćerkom.

Slavni prijatelji, uključujući Ričarda E. Granta, Megi Viler i Trejsi Polan, uputili su saučešće Dženifer Grej i njenoj porodici. Polanova je prijateljica sa Grej još od njihovih tinejdžerskih dana. Bivši suprug Dženifer Grej, Klark Greg, takođe je odao počast ostavivši tri emodžija srca na njenoj objavi.

Grej, koja radi na nastavku „Prljavog plesa” skoro četiri decenije nakon originalnog filma, često je poslednjih godina objavljivala fotografije svoje majke na Instagramu kako bi obeležila prilike poput njenog rođendana i Dana majki, a za časopis PEOPLE je 2022. godine izjavila da je razgovarala sa oba svoja roditelja svakog dana.