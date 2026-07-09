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Turska glumica Eče Irtem preminula je početkom juna u 35. godini, a prvobitno se mislilo da je uzrok smrti srčani udar. Međutim, sada su stigli i zvanični obdukcioni nalazi.

Prema izveštaju Instituta za sudsku medicinu Turske, glumica je preminula usled trovanja alkoholom, odnosno intoksikacije etil-alkoholom. U nalazu se navodi da su u njenom organizmu pronađene i određene supstance za koje je poznato da mogu da pojačaju dejstvo alkohola na centralni nervni sistem.

Eče Irtem preminula je 15. juna u svom domu u Istanbulu, gde se u tom trenutku nalazila sa majkom. Advokat je izdao saopštenje nakon što su se na društvenim mrežama pojavile nepotvrđene tvrdnje o okolnostima njene smrti.

Irtem je preminula jedan dan nakon svog rođendana. Rođena je 14. juna 1991. godine u centralnoj turskoj provinciji Sivas.

Široj publici postala je poznata kroz ulogu Išıl u seriji „Kızılcık Şerbeti“, međunarodno poznatoj kao „Cranberry Sorbet“. Serija u udarnom terminu prati sukobe između sekularnih i konzervativnih porodica koje se povezuju brakom njihove dece.

Eče Irtem je diplomirala na odseku za operu i vokalni performans na Univerzitetu Yaşar u zapadnom gradu Izmir 2014. godine, a zatim je studirala glumu u kulturnom centru Sadri Alışık u Istanbulu.

Svoju televizijsku karijeru započela je 2014. godine i pojavila se u više turskih produkcija, uključujući: „Yeni Gelin“, „Bay Yanlış“, „Mahkum“, „Yasak Elma“ i „Sandık Kokusu“. Njene filmske uloge uključuju „Zengo“ i Netfliksov kriminalistički triler iz 2024. godine „10 Days of a Curious Man“.

(Kurir.rs/Telegraf)