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Kontroverzni glumac Čarli Šin i njegova bivša supruga Bruk Miler završili su dugogodišnji spor oko neplaćene alimentacije. Prema postignutom dogovoru, glumac će joj isplatiti ukupno 500.000 dolara.

Sudija u Los Anđelesu potvrdio je nagodbu 7. jula, a prema sudskim dokumentima, 60-godišnji Šin polovinu iznosa mora da uplati do petka, 10. jula, dok preostali deo treba da isplati do 1. septembra.

Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U sudskom podnesku stoji da je Šin pristao na nagodbu nakon što je "razmotrio rizik parničenja i povezane troškove, te odlučio da je poželjnije rešiti ova pitanja umesto izlaganja neizvesnostima sudskog postupka". Time je završen spor oko neplaćene alimentacije i kamata koji se odnosi na period od 1. marta 2011. do 1. jula ove godine.

Prema dogovoru, Šin i 48-godišnja Miler, koji imaju 17-godišnje blizance Boba i Maksa, ubuduće će sami snositi troškove brige o deci dok su ona kod njih. Šin će osim toga do 15. oktobra morati da plati i 60.000 dolara (oko 52.800 evra) za advokatske troškove svoje bivše supruge.

Čarli Šin Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Kraj pravne bitke

Spor je počeo u decembru prošle godine, kada je Miler podnela zahtev tvrdeći da joj Šin duguje gotovo 9 miliona dolara (oko 7,9 miliona evra) neisplaćene alimentacije, uz dodatnih više od 6 miliona dolara (oko 5,3 miliona evra) kamata i 25.000 dolara (oko 22.000 evra) sudskih troškova. U sudskim dokumentima navela je kako je Šinu u aprilu 2010. bilo određeno da plaća 55.000 dolara mesečno (oko 48.400 evra), ali da te obaveze od jula 2011. nije redovno podmirivao.

(Kurir.rs/Index)