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Trenuci predaha tokom snimanja pretvorili su se u komičan "duel" dve poznate dramske umetnice. Nataša Aksentijević i Mirka Vasiljević zabavljale su se snimajući video-klipove, a tom prilikom pale su i duhovite opaske na račun toga ko više zabušava. Nakon što je Nataša kamerom zabeležila momenat u kom se njena saradnica odmara u tajnosti, Mirka je spremno uzvratila komentarom koji je zabavio njihove pratioce.

"Dok neko radi, drugi igraju igrice," započela je Mirka Vasiljević razgovor sa koleginicom.

Pogledajte u galeriji kako koleginice uživaju:

1/6 Vidi galeriju Nataša Aksentijević i Mirka Vasiljević na pauzi snimanja serije Foto: Printscreen/Instagram/vasiljevic_mirka

"Pravim neki kontent, neki sadržaj, i prodajem neke predstave, ove u kojima glumimo ti i ja, i vežbam, nemoj da se praviš luda, evo vidiš da vežbam," odgovorila je Nataša Aksentijević, koja je u tom trenutku odmarala podižući nogu, da bi ubrzo potom i ona snimila Mirku u sličnom položaju:

"Aha, uhvatila sam te kako ležiš," primetila je Nataša.

"Pobegla sam od tebe. Pusti me na pauzu, imam i ja dušu," uzvratila je Mirka.

"Nemoj ti meni pauza, nego je htela ona da se sakrije," zaključila je Nataša kroz smeh.

Stav prema dijetama

Poznata glumica i voditeljka Nataša Aksentijević ranije je javno delila svoja iskustva u vezi sa održavanjem linije. Istakla je da je restriktivni režim ishrane primenila samo jednom u životu, kao i da u procesu gubljenja kilograma ima potpuno drugačiji pristup. Ona naglašava da su redovne fizičke aktivnosti njeno glavno oružje u borbi protiv viška kilograma.

Pogledajte u galeriji fotografije Nataše Aksentijević:

1/13 Vidi galeriju Nataša Aksentijević Foto: Damir Drvisagic, Damir Dervišagić

"Bila sam određeno vreme na dijeti, generalno ne držim dijete. Kada hoću da skinem između 300 grama i 4 kilograma koliko je moj maksimum onda dosta treniram. Dešavalo se da smršam i više desetina kilograma, ali je to bilo bez odricanja što se tiče klope nego masovni treninzi svakog dana po tri sata," objasnila je Nataša, a na duhovito pitanje o tome da li bi zarad glumačkog zadatka pristala na radikalnu transformaciju tela, uz osmeh je dodala:

"Za sve postoji cifra, generalno u svetu. Možda ne postoji uloga, ali postoje reditelji za koje bih svašta uradila."

Umetnica napominje da ne podržava čuvenu šaljivu krilaticu o sramoti na plaži u zamenu za celogodišnje uživanje u hrani, jer čvrsto veruje da niko ne bi trebalo da oseća nelagodu zbog svog fizičkog izgleda.

"Ja se ne sramotim jer sam dosta dobro građena, to što imam dosta viška i celulit kao i sve đene na svetu, ne vidim da je to sramota ikakva," jasna je bila Nataša.

Pogledajte video: Nataša Aksentijević o glumačkim počecima