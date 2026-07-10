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Boni Tajler preminula je samo nekoliko meseci nakon što je lečena na intenzivnoj nezi, nakon što je stavljena u indukovanu komu posle hitne operacije creva. U saopštenju na njenoj veb stranici u četvrtak pisalo je: "Porodica Boni Tajler slomljenog srca objavljuje da je Boni neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu kao posledica bolesti od koje je lečena."

Glumica Ketrin Zita Džouns otkrila je da je imala blisku vezu sa Boni nakon što se udala za njenog rođaka Roberta i da je pevala na njenom venčanju sa Majklom Daglasom.

Boni Tajler Foto: Deborah Law / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Deleći svoju počast uz zajedničku fotografiju, napisala je: "Srce mi je slomljeno vešću da je naša najdraža Boni Tajler preminula. Boni je bila udata za mog rođaka i bila je takav deo mog života. Ovde smo fotografisane zajedno noć pre mog venčanja. Tako je pevala i bila je sjajna na mom venčanju. Izvanredna žena sa odgovarajućim vokalom. Jedinstvena umetnica, koja je tako lako mogla da postane komičarka, jer je bila jedna od najsmešnijih osoba koje sam ikada upoznala. Hvala ti, Boni, na radosti koju si donela toliko ljudi. Lako spavaj, lepa damo. Zauvek ćemo ti 'poželeti dobrodošlicu u brda Velsa'. Šaljem ljubav Robertu i porodici. Bog te blagoslovio."

Zdravstveni problemi velike muzičke zvezde počeli su u maju, kada je hitno operisana u Portugaliji zbog problema sa crevima, nakon čega je stavljena u indukovanu komu. Prošlog meseca njen portparol je izjavio da se probudila iz kome, ali je dodao da je slavna britanska umetnica i dalje veoma loše, te da do daljeg ostaje na intenzivnoj nezi. Lekari su bili optimistični, međutim, nije uspela da dobije najvažniju bitku.

(Kurir.rs/Žena)

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