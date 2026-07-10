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Harper Bekam (14), najmlađe dete Viktorije i Dejvida Bekama, pokazala je novu plavu boju kose dok je pružala podršku majci na otvaranju njene prve američke prodavnice u Majamiju.

Harper Bekam izgledala je kao odrasla devojka dok je pozirala za porodičnu fotografiju sa roditeljima, braćom Romeom (23) i Kruzom (21), kao i njihovim partnerkama Kim Teranbul (24) i Džeki Apostel (30). Harper je pokazala sveže ofarbanu kosu u plavim nijansama, a na fotografijama je pozirala naslonjena na rame svog oca, nekadašnjeg engleskog fudbalera Dejvida Bekama. Mnogima nije promaklo ni da je mlada Harper imala upečatljive veštačke nokte u kreč beloj nijansi.

1/3 Vidi galeriju Bekamovi Foto: Ortega/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Otvaranje prve prodavnice brenda Viktorije Bekam u Sjedinjenim Američkim Državama održano je u luksuznom tržnom centru Bal Harbor Šops u Majamiju. To je ujedno prva lokacija van Londona koja pod jednim krovom objedinjuje modni i kozmetički deo njenog brenda. Povodom velikog događaja, Viktorija i njena porodica pojavili su se u komadima iz njene kolekcije, a dizajnerka je uz fotografije napisala da je veoma uzbuđena što u Majamiju zajedno sa porodicom i prijateljima proslavlja otvaranje nove prodavnice.

Ipak, novi izgled Harper Bekam izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su neki pohvalili njenu promenu i istakli da je izrasla u pravu mladu damu, veliki broj komentara bio je negativan. Mnogi su kritikovali odluku da se devojčica koja ima samo 14 godina farba i promeni prirodan izgled. Pažnju su privukli i njeni veštački nokti.

"Imaš samo 14 godina i farbaš se?! Zašto su ti to roditelji dozvolili?", "Kad ovako izgledaš sa 14 godina, kako li ćeš izgledati sa 20 i kusur?", "Zaboga, koliki su ti nokti! Zar ti zaista ne znaš da uživaš u detinjstvu?", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/Žena)

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