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Glumica Jelena Grujičić Mur osvojila je simpatije i rasplakala publiku širom regiona upečatljivom ulogom Jevrejke Blankice u istorijskoj drami "Dara iz Jasenovca". Ova talentovana tridesetogodišnjakinja rođena je 1995. godine u Ivanjici, odakle se još kao veoma mlada preselila u Beograd zarad obrazovanja. Po završetku glumačke akademije, njen profesionalni put odvodi je u Kaliforniju na master studije.

Odlazak preko okeana ispostavio se kao ključna prekretnica na njenom životnom putu. Tokom studentskih dana u Americi, sudbina ju je spojila sa kolegom, američkim glumcem Stivenom Murom. Njihova romansa ubrzo je krunisana brakom, a par je uspeo da pokrene i sopstvenu producentsku kuću. Nakon završetka globalne pandemije, supružnici funkcionišu na relaciji između Beograda i Los Anđelesa. Danas proslavljaju pet godina zajedničkog bračnog života, u kojem sa puno ljubavi odgajaju dvogodišnju ćerkicu Miju (Mia).

Pogledajte u galeriji Jelene Grujičić Mur:

1/5 Vidi galeriju Jelena Grujičić Mur Foto: Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić, Luka Trajković

O svom braku i prvom, sudbonosnom kontaktu sa Stivenom, Jelena je jednom prilikom podelila emotivne utiske:

"To je i dalje najsjajniji momenat u mom životu. Ne verujem da bilo šta može da zaseni trenutak konekcije i spoznaje da je ispred vas - vaša osoba. Ljubav i porodica su mi broj jedan. Zahvalna sam što je baš Stiven bio moja sudbina i ništa u svom životu ne bih menjala," ispričala je umetnica.

Amerikanac koji je zavoleo srpsku kulturu

Interesantno je da je i njen suprug Stiven Mur postao poznat domaćim gledaocima zahvaljujući roli u kinematografskom ostvarenju "Heroji Hilandara". Jelena je otkrila kako izgleda njegov suživot sa našim mentalitetom i koliko je vezan za ove prostore:

"Stiven obožava Srbiju, iako pre nego sto će upoznati mene nije znao ništa o našoj zemlji i kulturi. Njemu je to zaista sada drugi dom, što zbog mene, tako i zbog poslovnog puta, koji mu se ovde otvarao. Voli našu kuhinju, našu muziku, i srpski duh. Čak i u Americi bira da provodi vreme sa Srbima iz dijaspore. Kroz šalu kažemo da je Stiven veći Srbin od mene," rekla je glumica jednom prilikom za Glossy.

Pogledajte u galeriji fotografije Stivena Mura iz "Heroja Hilijarda":

1/5 Vidi galeriju Stiven Mur u filmu Heroji Hilijarda Foto: Contrast Studios

Televizijski izazov u seriji "Pevačica"

Posle velikog uspeha koji je postigao film "Dara iz Jasenovca", karijera mlade glumice dobila je novi zamajac kroz zapaženu ulogu Emilije u popularnoj televizijskoj seriji "Pevačica". Jelena se prisetila kako je izgledao proces selekcije za ovu rolu, ali i same poruke koju serija šalje:

"Bila sam na kastingu, trebalo je da otpevam jednu pesmu i mnogo sam želela da dobijem ulogu. I dobila sam je. Drago mi je da je počelo emitovanje serije, da gledaoci vide da je ona više od tabloidne priče. Da počnu da je gledaju s jednom premisom, a da kroz epizode shvate da je ova serija something potpuno drugo. To je priča o pevačkom zanatu. Ona se bori da zadrži svoja moralna načela i da se ostane dosledna sebi, ali joj se taj muzički svet veoma dopadne i počinje da se menja".

Pogledajte video: Prava Dara iz Jasenovca