Slušaj vest

Kraljica Ranijaod Jordana objavila je na društvenim mrežama predivne vesti, da će postati treći put baka te da će njena ćerka Iman postati mama po drugi put.

Jordanska kraljica Ranija postaće ponovo baka, a vesti je objavila na najlepši način.

- Nova radost na putu...Čestitke Iman, Džamilu i mojoj voljenoj Aminu koja će postati starija sestra - napisala je Ranija na društvenim mrežama.

Princeza Iman sa porodicom Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Jordanska princeza Iman i njen suprug, preduzetnik Džamil Aleksander već imaju Aminu, koja se rodila u februaru 2025. godine

- Neka te Alah čuva, Gospode. Klub unučadi raste i ne bismo mogli biti srećniji zbog Iman, Džamila i uskoro starije sestre Amine -

Na slici koju je jordanska kraljica Ranija objavila vidi se srećna porodica u hladu, dok sunce obasjava baštu iza njih.

Kraljevska porodica Foto: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muž princeze Aman drži ćerkicu koja se saginje da dodirne majčin stomak.

Prema jordanskom kraljevskom prerogativu, novorođena beba para verovatno neće nositi zvaničnu titulu. To je zato što se stil kuće Hašim tradicionalno prenosi sa oca na sina. Amina, prvo dete para, rođena je samo mesec dana nakon što je Ranija otkrila da je njena ćerka trudna i da očekuje svoju prvu bebu.

- Moja draga Iman je sada majka. Zahvalni smo i presrećni što smo upoznali Aminu, najnoviji blagoslov naše porodice. Čestitamo Džamilu i Iman – neka Bog blagoslovi vas i vašu dragocenu devojčicu.- napisala je tada Ranija od Jordana.

Ime Amina se sa arapskog prevodi kao „iskrena“, „verna“ i „sigurna“.

Inače, jordanska kraljica Ranija postaće treći put baka.

Kao što smo već rekli, njena ćerka Iman ima ćerkicu Aminu, dok Ranijin sin prestolonaslednik Husein i njegova supruga, princeza Radžve imaju bebu koju su dobili u avgustu 2024. goidne.

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana