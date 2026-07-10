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GlumicaMargaret Kvolikoju je šira publika zavolela u seriji "Maid" i muzički producent i pevač Džek Antonof su se rastali samo nekoliko meseci pre treće godišnjice braka. Časopis People je potvrdio ono što se šuška već neko vreme, a izvor dodaje da njihova veza "nestabilna".

Drugi izvor dodaje da par pokušava da izgladi stvari, a sve se to dešava uoči Džekove turneje Bleachers Forever i Margaretinog rada u predprodukciji horor filma Possesion.

1/5 Vidi galeriju Venčanje Margaret Kvoli Foto: Profimedia

Glasine da nešto nije u redu pojavile su se nedavno kad je Džek Antonof prisustvovao venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija 3. jula bez supruge, ćerke glumice Endi Mekdauel, a umesto nje, stigao je sa sestrom, modnom dizajnerkom Rejčel Antonof.

Podsetimo, poznati par je podgrejao glasine o romansi prvi put u avgustu 2021. godine kad su viđeni kako razmenjuju poljupce u Bruklinu. Naredne godine su obznanili svoju vezu, a u martu iste godine su objavili da su se verili. Margaret Kvoli i Džek Antonof su se venčali u avgustu 2023. godine u Nju Džerziju, a prisustvovale su brojne poznate ličnosti poput Tejlor Svift, Zoe Kravic, Kare Delevinj i Lane del Rej.

Venčanje Margaret Kvoli

U aprilu ove godine Džek Antonof je za "The Howard Stern Show“ priznao da je znao da će oženiti Margaret čim ju je video na zabavi 2021. godine.

- Video sam je i bilo je kao prokleti Hallmark film koji ne deluje uverljivo- rekao je u intervjuu i dodao:

- Kada sam je upoznao, počeo sam da zamišljam stvari koje nikada nisam ni zamišljao, poput braka.-

U emisiji „The Howard Stern Show“ je takođe otkrio da je zaprosio Kvoli dok su živeli u Parizu i da je pozvao njenu sestru Rejni neposredno pre nego što joj je postavio pitanje da je zamoli za blagoslov.

- Vratio sam se i mogao sam da primetim da izgledam ludo jer me je gledala kao da nešto nije u redu, i mislim da je to zato što sam počeo da se znojim. A sve što radim je da se šalim, pa kada postanem ozbiljan, mislim da je to malo zapanjujuće.-

Kvoli je opisala Džeka kao „svoju osobu“ tokom intervjua za Harpers Bazar 2023. godine.

Margaret Kvoli Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

- Toliko sam srećna što sam pronašla svoju osobu. I to je stvarno. Neverovatno je. To je najbolji osećaj na svetu-rekla je tada u intervjuu koji je obavljen pre njihovog venčanja.

- Toliko sam uzbuđena i opuštena u isto vreme-

(Kurir.rs/Glossy)

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