Nik Kejv rasprodao sve karte za koncerte u Puli

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Nakon što su dva koncerta u Areni Pula rasprodata, beogradski koncert Nika Kejva & The Bad Seeds 7. avgusta na Donjem gradu Kalemegdana, će biti jedina prilika za publiku iz Srbije i regiona da ovog leta doživi jedan od najvažnijih i najuzbudljivijih bendova savremene muzike.

Koncert dolazi u trenutku izuzetnog interesovanja publike za aktuelnu evropsku turneju benda. Nakon što je prvi najavljeni koncert u pulskoj Areni, 5. avgusta, rasprodat za samo pet dana od početka prodaje, rasprodat je i dodatni datum 4. avgusta, pa će dva nastupa u ovom antičkom amfiteatru okupiti više hiljada ljudi.

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1/6 Vidi galeriju Nik Kejv rasprodao sve karte za koncerte u Puli Foto: Promo, Nemanja Đorđević

Velika evropska turneja

Beogradski koncert deo je velike evropske letnje turneje The Wild God Tour, koja je u junu počela spektakularnim nastupom u dvorcu Malahide kraj Dablina.

Pred desetinama hiljada posetilaca Nick Cave & The Bad Seeds održali su gotovo trosatni koncert sa impresivnom set-listom od 24 pesme, koja je obuhvatila presek više od četiri decenije stvaralaštva – od "From Her to Eternity", "Tupelo", "Red Right Hand" i "Into My Arms" do pesama sa aktuelnog albuma Wild God.

Kombinacija intenziteta, teatralnosti i neposredne povezanosti sa publikom čini njihov dolazak na Kalemegdan jednim od najiščekivanijih muzičkih događaja godine.

Istorija nastupa u Srbiji

Nick Cave & The Bad Seeds u Srbiji imaju kultni status i istoriju koncerata koji se dugo pamte. Bend je od 1990. godine više puta nastupao pred domaćom publikom, a njihov poslednji veliki samostalni koncert u Beogradu održan je 2017. godine u rasprodatoj Beogradskoj areni. U sećanju publike ostao je i njihov nastup na Petrovaradinskoj tvrđavi u okviru Exit festivala 2022. godine, pred oko 50.000 ljudi, koji je opisan kao jedan od najboljih koncerata u istoriji festivala.

Nik Kejv rasprodao sve karte za koncerte u Puli Foto: Megan Cullen

Tokom impresivne karijere Nick Cave & The Bad Seeds objavili su 18 studijskih albuma, uz niz koncertnih i kompilacijskih izdanja, učvrstivši status jednog od najuticajnijih bendova savremene muzike. Njihovi koncerti poznati su po jedinstvenoj kombinaciji sirove energije, emocionalnog intenziteta i izuzetne povezanosti sa publikom, zbog čega ih publika i kritika već decenijama ubrajaju među najbolje koncertne sastave na svetu.

Sastav benda i rute turneje

Na evropskoj turneji uz Nicka Cavea nastupaju Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis. Nakon Irske turneja se nastavlja kroz Nemačku, Dansku, Češku, Austriju, Grčku, Italiju, Belgiju, Portugal, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Norvešku i Litvaniju, a pre završnice krajem avgusta i na festivalu Rock en Seine u Parizu.

Ulaznice za koncert Nick Cave & The Bad Seeds, koji predstavlja jednu od retkih prilika da publika u regionu čuje repertoar koji spaja ključne trenutke karijere benda sa pesmama sa albuma Wild God, još uvek se mogu kupiti na prodajnim mestima i preko online platforme eFinity.rs.

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