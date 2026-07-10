Slušaj vest

Holivudski glumac Metju Mekonahi obeležio je važan trenutak u životu svog najstarijeg sina Levija, koji je proslavio 18. rođendan. Tim povodom, oskarovac mu je uputio kratku, ali snažnu poruku o odrastanju, odgovornosti i novim slobodama koje punoletstvo donosi.

Na svom Instagram profilu Metju je podelio zajedničku fotografiju sa sinom, uz emotivnu čestitku:

- 18. To je to, druže. Uživaj u svojim novim slobodama i nauči kako da ih odgovorno nosiš.

Na fotografiji otac i sin poziraju zagrljeni, obučeni u gotovo identične plave košulje i tamne farmerke, dok rukom pokazuju poznati znak "rok". Metju (56) Levija ima sa suprugom Kamilom Alves (43), sa kojom je u braku više od decenije. Pored njega, imaju i ćerku Vidu (16) i sina Livingstona (13).

Levi je društvene mreže dobio tek sa 15 godina

Levi je svoj Instagram nalog otvorio u julu 2023. godine, kada je napunio 15 godina. Njegovi roditelji tada su procenili da je dovoljno zreo da preuzme odgovornost koju društvene mreže nose.

Čestitajući mu rođendan, Metju je tada napisao:

- Srećan rođendan, Levi Alves Mekonahi. Možete li da verujete? Već ima 15 godina.

Zatim se direktno obratio sinu:

- Druže, mama je danas malo nervozna. Jedan od poklona koji dobijaš jeste da ti od danas dozvoljavamo da postaneš deo sveta društvenih mreža.

Kamila Alves je tada objasnila da su godinama razgovarali o toj temi.

– Celo njegovo društvo već dugo imaju društvene mreže, ali smo mi odlučili da sačekamo – rekla je ona u snimku koji su tada objavili.

Metju je istakao da veruje kako je njegov sin spreman za tu odgovornost.

– Zna ko je, zna kojim putem želi da ide i mislim da može da se nosi sa tim. Ima lepu priču koju može da podeli sa drugima – rekao je glumac.

Istovremeno je zamolio svoje pratioce da Levija prihvate sa istim poštovanjem koje su godinama pokazivali njemu.

– Želim da znate da dobijate jednog divnog i vaspitanog mladića. Nadam se da ćete se prema njemu odnositi na isti način kao što ste se odnosili prema meni – poručio je Metju.

Krenuo očevim stopama

Levi je već zakoračio u svet glume i polako gradi svoju karijeru, iako je Metju godinama bio uveren da ne želi da mu deca odrastaju u Holivudu.

Vremenom je, međutim, promenio mišljenje i shvatio da mu je upravo filmska industrija donela mnoga dragocena iskustva koja bi voleo da imaju i njegova deca.

U razgovoru za magazin People priznao je:

– Prvih petnaest godina u Holivudu govorio sam da nikada ne bih želeo da moje dete odrasta u ovom poslu. A onda sam, negde oko četrdesete godine, baš u vreme kada se rodio Levi, pogledao oko sebe i shvatio koliko sam posebnih ljudi upoznao, koliko sam putovao i koliko mi je ova karijera donela divnih, zdravih i nezaboravnih iskustava.

Dodao je da je tada sebi postavio jedno važno pitanje:

– Zašto uopšte mislim da ne bih voleo da se moja deca bave ovim poslom? Bila bi privilegija kada bi i oni imali priliku da prođu kroz takvo iskustvo.

VIDEO: Andrija Milošević otkrio šta mu je Kusturica rekao: