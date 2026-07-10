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Entoni Hopkins (88), zvezda filma "Kad jaganjci utihnu", rekao je da je ostvario svoju prvobitnu želju da kao kompozitor potpiše diskografski ugovor, javlja u petak nemačka agencija dpa. Potpisao je ugovor sa diskografskom kućom "Decca Classics" i sledećeg meseca će objaviti album pod naslovom "Life Is A Dream" (Život je san), kolekciju dela na kojima je radio šest decenija. Prvi singl "Bracken Road" objavljen je u petak.

"Muzika je bila moja prvobitna žudnja, moja prvobitna želja. Komponujem muziku celog svog života. Neki od tih komada živeli su sa mnom decenijama i još uvek im se ponekad vraćam. Moj ceo život je san," rekao je Hopkins.

Pohvalio orkestar i maestra

Kazao je da je potpisivanje ugovora sa diskografskom kućom "Decca Classics" bila najveća čast u njegovom životu.

"Bila mi je istinska čast da sarađujem sa istaknutim britanskim orkestrom Philharmonia Orchestra i virtuoznim solistima, čelistom Gregoriom Nietom i pijanistom Serhiom Tjempom. Moja najdublja zahvalnost i poštovanje idu maestru Gustavu Dudamelu, čije je umeće neizostavan deo ovog muzičkog putovanja," rekao je glumac pa dodao: "Elegantnom preciznošću svoje palice preoblikovao je svaku notu dubokim i neizbrisivim značenjem, stvarajući slikovit krajolik koji poziva slušaoca da oseća i zamišlja nešto jedinstveno lično."

Pogledajte u galeriji fotografije Entonija Hopkinsa:

1/8 Vidi galeriju Entoni Hopkins važi za jednu od najvećih legendi Holivuda Foto: Shutterstock, Pritnscreen, Profimedia

Hopkinsovu muziku izvodi dirigent i dobitnik nagrade Gremi Gustavo Dudamel sa Filharmonija orkestrom, a ona obrađuje njegovo odrastanje u Velsu i njegovu porodicu.

Sećanja na Vels

Hopkins, rođen u gradu Port Talbot, muziku komponuje od detinjstva, a klavir je počeo da svira u svojoj četvrtoj godini. Prvi singl "Bracken Road" nadahnut je njegovim sećanjima na Margam u južnom Velsu i ulicama, livadama, njivama i planinama koje su okruživale njegov porodični dom 1940-ih. Liderka Deke Lora Monks kazala je da je velika čast što se "veliki ser Entoni Hopkins" pridružio diskografskoj kući.

"Divno je ovim novim albumom proslaviti dubinu njegovog talenta i poznavanje klasičke muzike koje se oštrilo tokom celog života. Čuti kako su njegove neverovatne kompozicije oživele na snimanju albuma u Londonu sa Gustavom Dudamelom i Filharmonija orkestrom bilo je jedinstveno iskustvo i uzbuđeni smo što možemo da ga prenesemo svetu", poručila je.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Hopkins se obraća Velsu i kompozicijom "My Fatherland", koja se takođe našla na albumu i za koju je rekao da ju je napisao kako bi odao počast svojim skromnim počecima", dodajući: "Ja sam sin svog oca, pekara." Druge kompozicije na albumu evociraju sećanja na Port Talbot, posete dedi u detinjstvu, bioskopsku dvoranu zbog koje mu je zagolicana mašta i njegove najbliže.

Dva Oskara i nastavak filmske karijere

Hopkins je 1992. dobio Oskara za ulogu kanibalskog ubice Hanibala Lektora u filmu "Kad jaganjci utihnu". Kasnije je glumio i u njegovom nastavku "Hanibal" iz 2001. i u "Crvenom zmaju" iz 2002., koji mu prethodi radnjom. Drugog Oskara osvojio je za ulogu u filmu Florijana Zelera "Otac" iz 2020. Album "Life Is A Dream" biće objavljen 21. avgusta.

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