Entoni Hopkins objavljuje muzički album: Pravio ga 60 godina, prva pesma već može da se čuje (video)
Entoni Hopkins (88), zvezda filma "Kad jaganjci utihnu", rekao je da je ostvario svoju prvobitnu želju da kao kompozitor potpiše diskografski ugovor, javlja u petak nemačka agencija dpa. Potpisao je ugovor sa diskografskom kućom "Decca Classics" i sledećeg meseca će objaviti album pod naslovom "Life Is A Dream" (Život je san), kolekciju dela na kojima je radio šest decenija. Prvi singl "Bracken Road" objavljen je u petak.
"Muzika je bila moja prvobitna žudnja, moja prvobitna želja. Komponujem muziku celog svog života. Neki od tih komada živeli su sa mnom decenijama i još uvek im se ponekad vraćam. Moj ceo život je san," rekao je Hopkins.
Pohvalio orkestar i maestra
Kazao je da je potpisivanje ugovora sa diskografskom kućom "Decca Classics" bila najveća čast u njegovom životu.
"Bila mi je istinska čast da sarađujem sa istaknutim britanskim orkestrom Philharmonia Orchestra i virtuoznim solistima, čelistom Gregoriom Nietom i pijanistom Serhiom Tjempom. Moja najdublja zahvalnost i poštovanje idu maestru Gustavu Dudamelu, čije je umeće neizostavan deo ovog muzičkog putovanja," rekao je glumac pa dodao: "Elegantnom preciznošću svoje palice preoblikovao je svaku notu dubokim i neizbrisivim značenjem, stvarajući slikovit krajolik koji poziva slušaoca da oseća i zamišlja nešto jedinstveno lično."
Pogledajte u galeriji fotografije Entonija Hopkinsa:
Hopkinsovu muziku izvodi dirigent i dobitnik nagrade Gremi Gustavo Dudamel sa Filharmonija orkestrom, a ona obrađuje njegovo odrastanje u Velsu i njegovu porodicu.
Sećanja na Vels
Hopkins, rođen u gradu Port Talbot, muziku komponuje od detinjstva, a klavir je počeo da svira u svojoj četvrtoj godini. Prvi singl "Bracken Road" nadahnut je njegovim sećanjima na Margam u južnom Velsu i ulicama, livadama, njivama i planinama koje su okruživale njegov porodični dom 1940-ih. Liderka Deke Lora Monks kazala je da je velika čast što se "veliki ser Entoni Hopkins" pridružio diskografskoj kući.
"Divno je ovim novim albumom proslaviti dubinu njegovog talenta i poznavanje klasičke muzike koje se oštrilo tokom celog života. Čuti kako su njegove neverovatne kompozicije oživele na snimanju albuma u Londonu sa Gustavom Dudamelom i Filharmonija orkestrom bilo je jedinstveno iskustvo i uzbuđeni smo što možemo da ga prenesemo svetu", poručila je.
Hopkins se obraća Velsu i kompozicijom "My Fatherland", koja se takođe našla na albumu i za koju je rekao da ju je napisao kako bi odao počast svojim skromnim počecima", dodajući: "Ja sam sin svog oca, pekara." Druge kompozicije na albumu evociraju sećanja na Port Talbot, posete dedi u detinjstvu, bioskopsku dvoranu zbog koje mu je zagolicana mašta i njegove najbliže.
Dva Oskara i nastavak filmske karijere
Hopkins je 1992. dobio Oskara za ulogu kanibalskog ubice Hanibala Lektora u filmu "Kad jaganjci utihnu". Kasnije je glumio i u njegovom nastavku "Hanibal" iz 2001. i u "Crvenom zmaju" iz 2002., koji mu prethodi radnjom. Drugog Oskara osvojio je za ulogu u filmu Florijana Zelera "Otac" iz 2020. Album "Life Is A Dream" biće objavljen 21. avgusta.
(Kurir.rs/Index)
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