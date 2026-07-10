Slušaj vest

Engleski roker Mik Džeger je u intervjuu za ,,Apple Music" sa Zejnom Louom objavljenom u sredu, 8. jula govorio o inspiraciji iza emotivne balade „Back in Your Life“, prenosi People.

„Samo sam veoma brzo smislio ove stihove“, rekao je Džeger (82), dodajući da je na pesmi radio sa Kitom Ričardsom i Endrjuom Votom.

Kit Ričards postao prededa
Kit Ričards Foto: AP/TASR/Profimedia

„To je klasična priča o tome kako upoznate ženu, zatim imate veoma kratku avanturu sa njom, a onda ona počne da vas ignoriše“, rekao je kroz smeh. „Dakle, to je cela priča.“

Lou je zatim pitao da li govori iz ličnog iskustva, a Džeger je odgovorio: „Pa, očigledno!“

„Neko mi je pre neki dan postavio ovo pitanje. Rekli su: ‘Pa, u tvojim godinama, znaš...’“, počeo je, a onda dodao: „Imam uspomene iz kojih mogu da crpim inspiraciju.“

Lou je u šoku upitao: „Ko, dođavola, ignoriše Mika Džegera?“

Pevač je odgovorio kroz smeh: „Dešava se.“

Govoreći o pesmi, Džeger je rekao da ona nosi „klasičnu temu“ i da je „proveo mnogo vremena“ usavršavajući stihove.

Privatnost
Džeger nije otkrio dodatne detalje o ignorisanju — a i ranije je bio poznat po tome što svoj ljubavni život čuva u privatnosti.

„Ja sam veoma gradski tip osobe i imate mnogo takvih neobaveznih odnosa koji se pojave. Tu su danas, a sutra ih više nema“, rekao je Džeger jednom prilikom za magazin Interview.

Ženskaroš

Tokom godina, pevač je bio poznat po tome što je imao brojne devojke i afere. U svojoj biografiji ,,Mick", koju je napisao Kristofer Andersen, navodi se da je Džeger procenio da je tokom života spavao sa 4.000 žena.

Džeger je bio u braku dva puta — sa Bjankom Džeger i Džeri Hol (iako njihov brak nije bio zvanično priznat) — a od 2014. godine povezuje se sa balerinom Melani Hamrik.

mik-dzeger.jpg
Mik Džeger Foto: Kurir štampano

„Back in Your Life“ će se naći na predstojećem studijskom albumu benda Foreign Tongues, koji će biti objavljen 10. jula. Na albumu gostuju Pol Makartni, Robert Smit iz grupe ,,The Cure", Čed Smit iz grupe ,,Red Hot Chili Peppers" i Stiv Vudvin.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kultura"Veštačka inteligencija je obično smeće" Legendarni Mik Džeger pokušao da koristi AI i silno se razočarao
Mik Džeger
Pop kulturaSvet bruji o belom kompletu Dua Lipe: Pevačica za venčanje ukrala stil žene sa najsavršenijom venčanicom
Dua Lipa i Kalum Tarner na Berlinalu
Pop kulturaPolicija upala na žurku, tamo zatekla Mika Džegera: Nije imao koncert, evo šta je pevač radio
Mig Džeger u zelenom sakou
Pop kulturaUzeo je heroin i usta su mu poplavela: Legendarnom rokeru je život visio o koncu nekoliko puta, ali se dizao kao feniks
Mik Džeger

 VIDEO: Mik Džeger ispred bosanske ćevabdžinice u Beču: 

00:29
Mik Džeger ispred bosanske ćevabdžinice u Beču Izvor: Kurir televizija