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Popularna društvena mreža za filmske recenzije Letterboxd mogla bi uskoro da pređe u vlasništvo Netflixa ili neke druge velike kompanije iz industrije zabave.

Letterboxd, osnovan 2011. godine, poslednjih meseci razmatra ponude zainteresovanih kupaca. Aplikacija i sajt, koji su nedavno pokrenuli i uslugu iznajmljivanja filmova putem interneta, većinski su u vlasništvu kanadske holding kompanije Tiny. Tiny je 2023. godine kupio 60% udela u Letterboxd-u, kada je kompanija bila procenjena na između 50 i 60 miliona dolara. Osnivači Letterboxd-a, Metju Bjukanan i Karl fon Randau, zadržali su preostalih 40%.

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Prema nepotvrđenom izveštaju, vlasnici Letterboxd-a vodili su početne razgovore sa nekoliko potencijalnih kupaca, među kojima je i Netflix. Za platformu su navodno zainteresovani i Sony Pictures Entertainment, Paramount Skydance, investiciona kompanija TPG, kao i Aleksis Ohanijan, jedan od osnivača Reddita i osnivač investicione firme Seven Seven Six.

Moguće preuzimanje Letterboxd-a od strane kompanija poput Netflixa, Sonyja ili Paramounta izaziva pitanja o potencijalnom sukobu interesa - posebno da li bi novi vlasnici mogli da daju prednost sopstvenim filmovima na platformi.

Letterboxd je do juna 2026. godine imao više od 30 miliona korisnika širom sveta, nakon što je tokom prethodne godine dodao oko 10 miliona novih članova. Platforma je doživela veliki rast popularnosti tokom pandemije COVID-19.

Proces moguće prodaje vodi investiciona banka LionTree, koja navodno razmatra procenu vrednosti kompanije od oko 250 miliona dolara.

Letterboxd, sa sedištem u Oklandu na Novom Zelandu, nije želeo da komentariše navode o prodaji. Netflix i Paramount takođe nisu dali komentar, dok su upiti poslati predstavnicima Sony Pictures-a i TPG-a.