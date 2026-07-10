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Od reditelja Sebastijena Vaničeka, film „Zli mrtvi: Spaljivanje“ (Evil Dead Burn) stigao je u bioskope ove nedelje, ali to je samo jedan od dva potpuno nova filma iz franšize Zli mrtvi koji će biti objavljeni u naredne dve godine.

„Evil Dead Wrath“ je nedavno završio produkciju, a predstojeći film reditelja Fransisa Galupija (Poslednja stanica u okrugu Juma) zakazan je za bioskopsku premijeru 7. aprila 2028. godine.

Do sada se gotovo ništa nije znalo o filmu, ali se skoro pojavio novi intervju sa producentom Robom Tapertom (zahvaljujući sajtu Dread Central) koji otkriva veoma iznenađujuću informaciju o filmu - radnja se odvija 1972. godine!

Zli mrtvi: Spaljivanje Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Tapert je tokom razgovora sa studentima Univerziteta Mičigen Stejt rekao:

„Evil Dead Wrath je još jedno veliko skretanje u drugačijem pravcu. Prethodi svemu. Radnja se odvija 1972. godine.“

To znači da se film odvija čak i pre dolaska Eša Vilijamsa i njegovih prijatelja u onu zloglasnu kolibu u šumi, što bi filmu trebalo da pruži potpuno drugačiji ton i atmosferu.

„Izgledaće kao film iz 1972. godine, jer reditelj i direktor fotografije žele da imitiraju izgled i osećaj snimanja na materijalu koji se zove Ektahrom 100, što je bila vrsta filmske trake“, objasnio je Tapert. „Još uvek je dostupan. Mnogo filmova tada je snimano na njemu. Zbog toga će izgled biti veoma topao, sa mnogo tonova karakterističnih za volframovo osvetljenje.“

Zli mrtvi: Spaljivanje Foto: Promo

Tapert opisuje Wrath kao „veoma tarantinovski“ film, sa „promišljenim i namernim pristupom“.

U filmu „Evil Dead Wrath“ glume Šarlot Houp (Opatica iz pakla), Džesika Meknejmi (Mortal Kombat), Zak Gilford (Ponoćna misa), Džoš Helman (Pobesneli Maks: Autoput besa), Ela Njuton (Opasne životinje), Elizabet Kaljen (Diabolic) i Ela Olifant.

Tvorac franšize Zli mrtvi, Sem Rejmi i producent serijala Rob Tapert potpisuju se kao producenti. Brus Kembel i Li Kronin biće izvršni producenti zajedno sa Romelom Adamom i Hoseom Kanjasom.

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