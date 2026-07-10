Arijana Grande više neće biti deo 13. sezone serije „ Američka horor priča “ . Pop zvezda se povukla iz FX-ove produkcije zbog problema sa rasporedom usled svoje „Eternal Sunshine“ turneje, saznaje Variety iz izvora bliskih projektu.

„Znam jedan mali deo informacija. Ono što znam ne smem da kažem“, izjavila je. „Ulazim u taj svet na način o kojem još uvek ne znam mnogo… Dobila sam poruku, veoma uzbudljivu poruku [od Rajana]. Verovatno ću imati veoma malu ulogu u tome, ali biće mi drago da budem deo toga, jer sve njih obožavam.“