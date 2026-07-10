Glumica i pevačica Arijana Grande otkrila je da neće učestvovati u novoj sezoni "Američke horor priče" zbog turneje.
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Arijana Grande više neće biti deo "Američke horor priče": Glumica otkrila razlog
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Arijana Grande više neće biti deo 13. sezone serije „Američka horor priča“. Pop zvezda se povukla iz FX-ove produkcije zbog problema sa rasporedom usled svoje „Eternal Sunshine“ turneje, saznaje Variety iz izvora bliskih projektu.
Grande je ranije nagovestila svoje pojavljivanje u seriji Rajana Marfija tokom novembarskog intervjua za Variety, rekavši da bi verovatno igrala malu ulogu.
„Znam jedan mali deo informacija. Ono što znam ne smem da kažem“, izjavila je. „Ulazim u taj svet na način o kojem još uvek ne znam mnogo… Dobila sam poruku, veoma uzbudljivu poruku [od Rajana]. Verovatno ću imati veoma malu ulogu u tome, ali biće mi drago da budem deo toga, jer sve njih obožavam.“
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