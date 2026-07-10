Slušaj vest

Tejlor Svift je platila više od 160.000 dolara kako bi pokrila troškove prekovremenog rada policije, kao deo dozvole grada Njujorka koja je bila potrebna za njeno venčanje sa Travisom Kelceom u dvorani Medison Skver Garden.

Gradonačelnik Zohran Mamdani potvrdio je na konferenciji za novinare u petak da je milijarderska pop zvezda sama snosila troškove dodatnog angažovanja policijskih snaga potrebnih za događaj, piše Variety.

Foto: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pitanje da li će Svift nadoknaditi gradu troškove policijskog prekovremenog rada, Mamdani se nasmejao i odgovorio:

„Tejlor Svift će platiti… već je platila troškove dozvole koja je podneta, a iznosila je više od 160.000 dolara za taj događaj i reakciju službi na njega. To je bila dozvola koja je završena, mislim, samo nekoliko dana pre samog događaja.“

Dozvole i saradnja sa gradom potrebne su kada veliki privatni događaji zahtevaju korišćenje javnog prostora (poput zatvaranja ulica) ili gradskih službi (kao što je veći broj policajaca). Standardna je procedura da grad organizatoru događaja naplati dozvolu, koja uključuje troškove koji izlaze van uobičajenih gradskih aktivnosti.

Tejlor Svift Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Imajući u vidu da se procenjuje da je venčanje koštalo desetine miliona dolara, naknada za dozvolu od 160.000 dolara predstavlja samo mali deo ukupnih troškova. Venčanje Svift i Kelsija održano je 2. i 3. jula u dvorani u centru Menhetna. Događaj koji je privukao ogromnu pažnju javnosti, ali je istovremeno bio strogo čuvan od javnosti, navodno je imao više od 1.000 gostiju i zahtevao je značajno zatvaranje ulica i prisustvo policije tokom tri dana oko lokacije.

Pol Makartni, Stivi Niks, Sijera i Fergi nastupili su na ceremoniji, za koju se navodi da je pretvorila Garden u prelepu baštu. Na venčanju nisu bili dozvoljeni telefoni niti fotografisanje, a gosti su morali da potpišu ugovore o poverljivosti kako bi prisustvovali.

Bonus video: