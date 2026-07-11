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Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, zajedno sa svojom decom, princem Arčijem i princezom Lilibet, stigli su u posetu kralju Čarlsu i kraljici Kamili. Nakon brojnih nagađanja o porodičnim odnosima, iz Bakingemske palate su u petak uveče i zvanično potvrdili ovu iznenađujuću vest.

Deca princa Harija i Megan Markl ponovo su se susrela sa svojim dedom, kraljem Čarlsom, prvi put u četiri godine, potvrdila je Bakingemska palata za Page Six.

Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Markl se pridružila Hariju u Ujedinjenom Kraljevstvu s princom Arčijem (7) i princezom Lilibet (5) nakon što su prvo otkazali svoje planove zbog bezbednosnih razloga.

Tihi dogovor

Portparoli su kratko saopštili da su kralj i kraljica ranije tog poslepodneva u strogoj privatnosti ugostili porodicu na svom imanju Highgrove House. Četvoročlana porodica se nada da će otputovati na grob princeze Dajane na imanju Althorp u Northemptonširu u Engleskoj. Izvori navode da su otac i sin želeli da se sastanu ove nedelje, te da je kralj želeo da odvoji vreme za susret s dvoje male unučadi.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dok su princ Hari i njegova porodica boravili na imanju Highgrove, njegov brat, princ od Velsa, učestvovao je na dobrotvornoj utakmici pola u Vindsoru. Odnos među braćom i dalje je narušen i nema planova za njihov susret dok Hari i Megan borave u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, ovo je prvi put da su princ Hari i Megan zajedno boravili u Ujedinjenom Kraljevstvu od 2022. godine, kada su prisustvovali sahrani kraljice Elizabete. Princ je u međuvremenu samostalno putovao u zemlju i sastao se s ocem tokom posete prošlog septembra.

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