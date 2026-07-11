Slušaj vest

Olivera Balašević, supruga pokojnog Đorđa Balaševića, pohvalila se pratiocima na Instagramu kako prati Svetsko prvenstvo u fudbalu s unukom Đorđem, koji je pre nekoliko meseci došao na svet.

Aleksa Balašević je sinu dao ime po legendarnom ocu, a ponosna baka je sada pokazala kako provodi vreme s naslednikom.

Foto: Printscreen/ Instagram/ olivera.balasevic

Svetsko prvenstvo se pomno prati i u domu Balaševića, te je Olivera objavila fotografiju na kojoj nosi dres Argentine dok u naručju drži unuka Đoleta.

U galeriji pogledajte kako Olivera Balašević provodi vreme s unukom Verom:

1/5 Vidi galeriju Olivera Balašević sa unukom Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

"Snova puna kapa, fudbal i nas dvoje, stara klapa", napisala je ponosna baka u opisu.

"Đole se vratio kući"

Kada se rodio unuk, koji je dobio ime po dedi, Oliveru su preplavile emocije.

Olivera Balašević se obratila snajki Nikolini Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

"Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne 'provincijalke', bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobro došao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca", napisala je Olivera, pa se obratila snaji dirljivim rečima:

Olivera Balašević se obratila snajki Nikolini Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

"Mojoj Nikolini... Hvala ti za ovu neizrecivu radost i za tvoju čudesnu, tihu snagu kojom daruješ život. Gledam te kako si našoj veri i utočište i putokaz, a sad i ovom malenom biću čitav svet. Postoji neka uzvišena dostojanstvenost u tvojoj dobroti, neka lekovita nežnost kojom nas sve grliš. Hvala ti što si naša, što si hrabra i što si naš porodični krug unela toliko svetlosti", napisala je Olivera Balašević.

Video: Aleksa Balašević