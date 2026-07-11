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U ponedeljak je u Londonu održana premijera dugo iščekivanog filma "Odiseja" u režiji Kristofera Nolana. Na crvenom tepihu zablistale su mnoge zvezde, uključujući glavne glumce Meta Dejmona, En Hatavej, Roberta Patinsona i Zendeju, koja je oduševila svojom modnom kombinacijom.

Zendeja u filmu igra ulogu Atine, koju je glumila i u kreacijama koje je nosila na premijerama koje su održane u poslednjih nekoliko dana. Za premijeru u Londonu odabrala je strukturalnu Schiaparelli haljinu koju je dizajnirao Danijel Rozberi. Modna kuća je u saopštenju za javnost kreaciju opisala kao "blistavu haljinu s oblikovanim korsetom od belog glaziranog silikona s efektom porculana", koja ima detalje vezanja i staklene rese. Glumica je uz haljinu nosila ogrlicu od 18-karatnog belog zlata s dijamantom od 12,37 karata i 76,11 karata dodatnih dijamanata.

U galeriji pogledajte kako izgleda haljina koju su Zendeji doneli privatnim avionom:

1/5 Vidi galeriju Zendeja na londonskoj premijeri filma "Odiseja" Foto: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia, ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kasnije tokom večeri Zendeja se presvukla u haljinu modne kuće Valentino s drapiranom siluetom i cvetnim detaljima.

Prvu haljinu večeri za glumicu je odabrao poznati stilista Lo Roač, koji ju je doneo u London direktno s modne revije koja se održala na pariskoj Nedelji mode, nekoliko sati pre početka premijere. Iako je glumica većinu obožavatelja oduševila kombinacijom, neki su bili zgroženi činjenicom da joj je haljina stigla privatnim avionom, kako je otkrio stilista.

U viralnom videu koji je objavio modni kritičar Lajas, može se videti kako Lajas pokazuje na haljinu dok ispituje Roača: "Vi ste odabrali ovaj autfit za premijeru večeras?", na šta je stilist odgovorio: "Da, doleteo sam sinoć kako bih mogao da dođem na reviju. Čeka me privatni avion."

Njegova izjava se, očekivano, nije svidela baš svima na društvenim mrežama. "Privatni avion samo zbog haljine je duboko neetičan","Ultrabogati me teraju da mrzim modu. Primorani smo da kupujemo polovnu odeću, podržavamo lokalne dizajnere itd. Ali nekome u svetu treba haljina na pet minuta", "Šalju privatni avion po haljinu, a u međuvremenu mi pijemo vodu koja ima ukus papira i dozvoljavamo da umiremo od vrućine bez uključivanja klima-uređaja", "Kako može biti društveno prihvatljivo da se haljina dostavlja privatnim avionom? Prokleta haljina! Činjenica da im je to nešto normalno stvarno me uznemirava", pisali su korisnici na X-u.

Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Slični komentari mogli su se pronaći i na Redditu, gde su razočarani obožavatelji pisali: "Bila bih zgrožena da Tejlor Svift ovo uradi i ne pravim izuzetak za Zendeju. Ovo je jednako odvratno, rasipno i apsurdno", "Slušajte, volim Zendeju, ali ovo je prilično loše. Ovo je tako rasipnički potez za haljinu koju je nosila samo na nekoliko fotografija i ne vidim zašto bismo se zbog toga uzbuđivali. Mogli su da pričekaju nekoliko dana s obzirom na to da su imali premijeru i u Parizu, a tamo je bila revija", "Ovi ljudi zaista žive život potpuno odvojen od stvarnosti. Novac ih štiti od toliko toga", bili su samo neki od komentara.

Dok je njena kombinacija s londonske premijere izazvala kontroverze, ona iz Pariza izazvala je buru pozitivnih reakcija. Zendeja i njene kolege u utorak su prisustvovali "photocallu", na koji je glumica stigla u beloj arhivskoj haljini Givenchy-ja koju je pre gotovo 30 godina dizajnirao pokojni Aleksander Mekvin. Kreacija je imala duge i dramatične rukave, a uz nju je nosila štikle brenda Christian Louboutin.

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Međutim, najviše je pažnje privukao zlatni ukras koji je Zendeja nosila na glavi, a koji je izgledom podsećao na Ajfelov toranj. Šiljastu masku dizajnirao je Filip Tejsi, a pokrivala je samo glumičine oči i usne. Kako bi naglasila zlatnu boju maske, Zendeja je nosila i zlatne minđuše s dijamantom i jednostavno prstenje.

Na parisku premijeru filma glumica je stigla u još jednoj beloj modnoj kombinaciji, ali malo odvažnijoj od prethodnih. Obukla je čipkastu haljinu s velikim otvorom na stomaku i dubokim dekolteom. Uz haljinu je nosila upečatljivu jaknu s volanima i čipkastim detaljima, a u centru svega bila je dijamantna ogrlica.

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