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Švedska pevačica Agneta Ana Feltskog (76), članica legendarne grupe ABBA, stekla je slavu vrhunskim vokalom, a na privatnom planu doživela je brojne nedaće. Agneta je muzikom počela da se bavi kao tinejdžerka, kada je nastupala u lokalnom bendu. Pravi uspeh postigla je od 1972. u grupi ABBA, a hitovi "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Waterloo" i mnogi drugi se slušaju i danas.

Za kolegu iz grupe, Bjerna Ulveusa, udala se na početkom jula 1971, a to venčanje je prozvano najpopularnijim u Švedskoj.Pre 52 godine su pobedili na Evroviziji s pesmom "Waterloo", što im je donelo svetsku slavu. Bili su u braku sve do 1979., a grupa je delovala još naredne tri godine.

Dok su bili na turneji, Bjern je u sobi kraj bivše supruge spavao s novom devojkom. Ne samo da se nisu krili, Agneta je znala da vodi ljubav s njenom bliskom prijateljicom Lenom Kelerše. Bjern je o Leni govorio u superlativima, a kad su ga novinari upitali o odnosu s bivšom, koju viđa svaki dan jer nastupaju u istom bendu, rekao je:

"Iselila se prošlog Božića, 1978. Sada smo prijatelji. Sad kada je vidim, teško mi je da zamislim da smo ikada bili u intimnom odnosu. U stvari, mislim da ona uživa u samačkom životu. Bili smo potpuno nekompatibilni".

Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Agnetu su Bjernovi potezi toliko zaboleli da na koncertima nije mogla da dâ sve od sebe. Završila je na antidepresivima i povukla se iz javnosti. Njih dvoje su u braku dobili dvoje dece, a povodom razvoda je Bjern napisao i pesmu "The Winner Takes It All", koja govori o ljubavnom raskidu u kom jedna strana očajnički želi da zadrži vezu, dok je druga odlučila da krene dalje.

Bjern se kasnije oženio s Lenom i dobili su dvoje dece, a 2008. je šokirao svet otkrivši da ima demenciju. Rekao je da se ne seća ničega, čak ni najuspešnijih trenutaka s grupom ABBA.

U galeriji pogledajte fotografije članova grupe ABBA:

1/5 Vidi galeriju ABBA Foto: Promo, Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA

Agneta je imala još nekoliko veza, ali najgora je bila ona s Gertom van der Grafom, koji je bio opsednut njome od detinjstva. Zaljubili su se 1997. i raskinuli 1999, ali ju je neprestano maltretirao. Dobio je zabranu ulaska u Švedsku na dve godine kada je 2003. upao na Agnetin posed.

Čim je zabrana istekla, opet je počeo da je maltretira. Snimila je 2004. solo album, ali Gert je uništio sve šanse za dobru promociju jer ju je opet opsedao pa je otkazala intervjue. Danas je zadovoljna svojim životom. Retko viđa bivšeg Bjerna, koji živi u Londonu, najčešće za rođendan njihove dece, ali nemaju prisan odnos.

Video: ABBA Tribute bend