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Madona je objavila "Confessions II", svoj prvi studijski album od 2019. godine i nastavak kultnog albuma "Confessions on a Dance Floor" iz 2005, ali pored muzike, javnost ovih dana najviše komentariše njeno lice. Kraljica popa, koja ima 68. godina, na novim promotivnim snimcima izgleda sveže, zategnuto, odmorno i, kako mnogi primećuju, najmanje deset godina mlađe.

Za "Kurir" njenu transformaciju analizira dr Aleksandra Arsović, doktorka estetske medicine i stomatologije, koja ističe da je Madonin novi izgled posebno zanimljiv jer se ne radi samo o "podmlađivanju“, već o korekciji ranijih estetskih grešaka koje su godinama bile predmet komentara.

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Madona danas izgleda mnogo bolje nego pre nekoliko godina jer lice više ne deluje prepunjeno. Ranije je imala utisak prevelikog volumena u srednjem delu lica, naročito u obrazima i jagodicama, što je često posledica prekomerne upotrebe hijaluronskih filera, a moguće i transfera masti. Sada deluje kao da je veliki deo tog volumena korigovan, lice je čistije, oval je jasniji, a vrat i donja trećina lica izgledaju mnogo zategnutije“, kaže dr Arsović za Kurir.

Madonin povratak na scenu dolazi posle turbulentnog perioda. Pre dve godine završila je u bolnici zbog ozbiljne bakterijske infekcije, bila je na intenzivnoj nezi, a kasnije je govorila i o sepsi i danima tokom kojih je bila bez svesti. Zbog toga njena nova era ne deluje samo kao muzički povratak, već i kao lična pobeda žene koja je bila na ivici smrti, a sada se vratila sa albumom, promocijom i izgledom koji je ponovo pokrenuo svetsku raspravu.

Foto: Privatna Arhiva

Ipak, ono što se vidi na licu pop ikone, prema rečima dr Arsović, nije slučajnost, već najverovatnije rezultat veoma ozbiljnog estetskog plana.

"Kod nje se vidi velika razlika između ranijeg perioda i sadašnjeg izgleda. Pre nekoliko godina lice je delovalo otečeno, teško i prenaglašeno. To je ono što u estetskoj medicini često nazivamo ‘pillow face’ efektom, kada lice zbog previše volumena izgleda kao jastuk. Problem je što se tada ne dobija mlađi izgled, već neprirodan izgled. Kod zrelog lica fileri ne smeju da budu zamena za lifting“, objašnjava doktorka.

Prema njenim rečima, jedna od najčešćih grešaka u estetskoj medicini jeste pokušaj da se opuštenost lica popravi isključivo dodavanjem volumena.

"Kada lice počne da se spušta, rešenje nije da se sve napuni. Ako spušteno tkivo samo dodatno punite, lice postaje šire, teže i gubi konture. Kod žena u šezdesetim godinama cilj ne treba da bude lice bez ijedne bore, već vraćanje proporcije, podizanje tkiva i očuvanje identiteta. Mladolikost nije isto što i zaleđeno ili napumpano lice. Mladolikost je dobar oval, odmoran pogled, jasna linija vilice, kvalitetna koža i sklad između obraza, usana, vrata i osmeha“, kaže dr Arsović.

Upravo zato, dodaje ona, Madonin trenutni izgled deluje uspešnije nego ranije.

"Ono što sada vidimo mnogo više liči na dobro urađen fejslifting nego na lice koje je samo punjeno filerima. Donja trećina lica izgleda zategnutije, linija vilice je definisanija, vrat je sređeniji, a lice više nema onaj prenaglašeni volumen koji je ranije skretao pažnju. Naravno, ne možemo da tvrdimo šta je tačno rađeno jer Madona nije objavila medicinsku dokumentaciju, ali na osnovu javnih snimaka i fotografija deluje da je urađena ozbiljna korekcija prethodnog overfillinga, odnosno preteranog punjenja“, navodi sagovornica Kurira.

Posebno važan detalj je vrat, koji kod Madone sada izgleda znatno bolje nego u ranijem periodu.

"Vrat je jedan od prvih delova koji odaje godine. Možete uraditi savršene jagodice, obraze i usne, ali ako vrat ostane opušten, rezultat neće biti prirodan. Kod Madone sada deluje da je donja trećina lica tretirana zajedno sa vratom, što je pravilniji pristup. Najbolji rezultati se postižu kada se lice posmatra kao celina, a ne kada se rade pojedinačni delovi bez plana“, kaže dr Arsović.

Ona objašnjava da se kod ovakvih transformacija često kombinuje više metoda - hirurški lifting, zatezanje vrata, korekcija kapaka, tretmani za kvalitet kože, laserske procedure, biostimulatori, radiofrekvencija i pažljivo dozirani fileri.

Foto: Privatna Arhiva

"Dobar rezultat ne izgleda kao jedna procedura. Dobar rezultat izgleda kao osoba koja je odmorna, sveža i negovana. Kada se ukloni višak volumena, podignu spuštena tkiva, popravi vrat i poboljša kvalitet kože, lice može da izgleda deset godina mlađe, a da osoba i dalje liči na sebe. Kod Madone je sada taj utisak mnogo jači nego ranije“, ističe doktorka.

Madona je godinama bila na meti komentara zbog izgleda lica. Posebno su se komentarisali njeni obrazi, jagodice, zategnutost kože i promenjen izraz. Međutim, dr Arsović kaže da je takav put čest kod javnih ličnosti koje godinama pokušavaju da zaustave starenje brzim i vidljivim intervencijama.

U galeriji pogledajte kadrove iz Madoninog spota za pesmu "Confessions II":

1/5 Vidi galeriju Madona, spot pesme Confessions II Foto: Madonna / Ferrari / Profimedia

"Kada neko dugo živi pred kamerama, pritisak je ogroman. Problem nastaje kada se ide iz procedure u proceduru bez jasnog plana. Filer može da bude divan alat, ali samo ako se koristi pravilno. Ako se pretera, lice gubi dinamiku, oči deluju manje, osmeh se menja, obrazi postaju teški, a osoba izgleda starije upravo zato što izgleda neprirodno“, kaže dr Arsović.

Prema njenim rečima, Madonin sadašnji izgled pokazuje i promenu trenda u estetskoj medicini.

"Danas se sve više vraćamo prirodnosti. Nekada se tražilo da se procedura vidi, da jagodice budu visoke, usne velike, a lice potpuno zategnuto. Sada pacijenti sve češće žele da izgledaju sveže, ali da niko ne može tačno da kaže šta su radili. Madona je ranije bila primer prenaglašenog volumena, dok sada deluje kao primer mnogo pametnije korekcije“, objašnjava doktorka.

Madona Foto: Printscreen V magazine

Ovakve transformacije u Americi, naročito kada su u pitanju poznate ličnosti, mogu da dostignu izuzetno visoke iznose.

"U Sjedinjenim Američkim Državama, posebno kod vrhunskih hirurga u Njujorku i Los Anđelesu, kompletne selebriti transformacije mogu da koštaju i do 300.000 dolara. Tu se ne plaća samo jedna operacija. U cenu mogu da uđu deep plane facelift, neck lift, korekcija kapaka, revizija prethodnih filera, laserski tretmani, anestezija, operaciona sala, privatni oporavak i tim stručnjaka koji prati pacijenta. Kod javnih ličnosti to je često ceo proces, ne jedan zahvat“, kaže dr Arsović.

Madona Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Ipak, doktorka naglašava da ne mora svaka žena da ide pod nož kako bi izgledala svežije i odmornije.

"Kod nas postoji mnogo neinvazivnih i minimalno invazivnih procedura koje mogu da daju efekat face lift transformacije, naročito ako se krene na vreme. To su radiofrekventni lifting, ultrazvučni lifting, biostimulatori, skinboosteri, laserski tretmani, botulinum toksin, mezoterapija i vrlo pažljivo planirani fileri. Ali važno je biti iskren, ako postoji veliki višak kože i ozbiljno spuštanje tkiva, nijedna neinvazivna procedura ne može u potpunosti da zameni hirurški lifting“, objašnjava ona.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Kao doktorka estetske medicine i stomatologije, dr Arsović posebno ističe da se mladolikost ne vidi samo na koži, već i u donjoj trećini lica.

"Zubi, osmeh, položaj usana, potpora usana i donja trećina lica imaju ogroman uticaj na to kako doživljavamo nečije godine. Nekada lice izgleda starije ne zato što ima bore, već zato što je osmeh izgubio potporu, usne su se spustile, a donja trećina lica se promenila. Zato se estetika lica i stomatologija ne smeju posmatrati odvojeno“, kaže dr Arsović.

Madona u Veneciji bez šminke Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Madonin slučaj, prema njenim rečima, pokazuje koliko estetske procedure mogu da pomognu, ali i koliko mogu da naruše izgled kada se izgubi mera.

"Najveća lekcija je da lice ne treba juriti unazad po svaku cenu. Žena od 68 godina ne treba da izgleda kao devojka od 30. Treba da izgleda kao najbolja, najodmornija i najnegovanija verzija sebe. Kada se pretera, lice izgubi identitet. Kada se radi pametno, osoba izgleda sveže, zdravo i samouvereno. Madona danas deluje mnogo bliže toj drugoj kategoriji“, zaključuje dr Aleksandra Arsović za Kurir.

Madona sa dečkom u gej klubu Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Madona je karijeru izgradila na promenama, provokacijama i stalnom pomeranju granica. Ali ova promena deluje drugačije. "Confessions II" joj je doneo muzički povratak na teren koji najbolje poznaje, dok joj je novo lice donelo možda još veću pažnju. Posle zdravstvene drame, meseci tišine i godina komentara na račun izgleda, kraljica popa se vratila kao da ponovo kontroliše i scenu i sopstveni odraz.

Video: Madona na groblju