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Britni Spirs ne prestaje da zabrinjava svoje obožavatelje. U četvrtak je snimljena na auto-putu u Los Anđelesu, gde je izvodila vratolomije kojima je šokirala druge vozače.

Pop zvezda je fotografirana kako stoji kroz otvor na krovu crnog SUV Mercedesa, dok se vozila suto-putem 101 u blizini Studio City-ja. Spirs je u jednom trenutku ispružila obe ruke preko krova vozila i zabacila glavu unazad. Pevačici očito nisu smetali zbunjeni pogledi prolaznika dok je pravila "spektakl" u automobilu koji se kretao brzinom od oko 72 km/h.

Svedoci su rekli da je Spirs stajala kroz otvor na krovu otprilike dva minuta pre nego što je vozilo izašlo s auto-puta. Zatim je pevačica snimljena na benzinskoj pumpi, gde se smejala i razgovarala sa svojim vozačem, koji je javnosti trenutno nepoznat.

Izvori su za Daily Mail rekli da je Spirs provirila kroz prozor na trenutak samo kako bi videla koliki je saobraćaj.

U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs na vrhuncu karijere:

1/12 Vidi galeriju Britni Spirs u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

"Britni je samo nakratko prošla kroz krovni otvor, htela je da vidi kakav je saobraćaj ispred jer su se automobili zaustavili. Htela je da vidi koliko će dugo kasniti. To je stalno radila kao dete koje je odrastalo na jugu, obožava topli vetar koji joj leti duva kroz kosu, to je zabavno. Lepo se provodi leti i srećna je, na dobrom je mestu. Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna! Nije nameravala da uradi ništa lože", rekao je izvor.

Iako izvor tvrdi da je Spirs provirila samo na trenutak, obožavatelji su ostali zabrinuti, s obzirom na to da je pevačica u martu uhapšena zbog vožnje pod uticajem alkohola. Spirs je uspela da reši svoj slučaj i izbegne zatvor, ali je osuđena na 12 meseci uslovne kazne. Takođe je morala da plati novčanu kaznu od 571 dolar, te joj je naloženo da završi 30 sati edukacije o vožnji pod uticajem alkohola.

Pevačica mora da se pridržava izuzetno strogih uslova. Ne sme da vozi s bilo kakvim opojnim sredstvima u organizmu, mora da se podvrgava testovima daha, krvi, urina ili pljuvačke ako to od nje zatraži policija. Uz to, ne sme da poseduje ili koristiti droge ili marihuanu, osim ako to nije propisano lekar.

Prethodno je pop zvezda snimljena kako krivuda na auto-putu u dva navrata. U februaru je uhvaćena za volanom svog automobila, u kojem se vozila po Los Anđelesu. Pritom je prekršila zakon držeći mobilni telefon uz lice. Naime, razgovor telefonom tokom vožnje ilegalan je u Kaliforniji. Spirs nije optužena u vezi s incidentom.

U galeriji pogledajte jedan od zabrinjavajućih videa Britni Spirs:

1/5 Vidi galeriju Britni Spirs šokirala fanove neurednim izgledom Foto: printscreen/instagram/britneyspears

U oktobru prošle godine takođe je snimljena kako skreće u pogrešnu traku na auto-putu nakon noćnog izlaska.

Pevačica ima dugu istoriju s policijom, uključujući prekršajni pokušaj bekstva s mesta nesreće nakon što je 2007. godine udarila u parkirani automobil. U to je vreme objavljeno da je ta prijava odbačena nakon što je Spirs vlasniku automobila platila neobjavljeni iznos. Godinu dana kasnije kažnjena je zbog vožnje bez važeće kalifornijske vozačke dozvole, što je sudija kasnije odbacio. Policija je pevačicu posetila i 2023. godine zbog videa s noževima koji je objavila na Instagramu. Međutim, protiv nje nije podignuta optužnica.

Spirs već duže vreme zabrinjava svojim neobičnim ponašanjem, posebno na društvenim mrežama. Na Instagramu često deli videe u kojima mahnito pleše, često s noževima.

Video: Bizarni video Britni Spirs