Slušaj vest

Dok model sa platforme OnlyFans, Kortni Kleni, čeka suđenje za ubistvo svog dečka Kristijana Obumselija koga je izbola nožem, njeni advokati traže od sudije sa Floride da dozvoli poroti da sasluša dokaze za koje tvrde da podržavaju njenu odbranu da je delovala u samoodbrani.

Klenijin tim odbrane traži da se uvrste tekstualne poruke, medicinska dokumentacija, svedočenja očevidaca, izveštaji o bezbednosti, snimci sa policijskih kamera i drugi dokazi za koje kažu da dokumentuju vezu ovog para i podržavaju njenu tvrdnju o samoodbrani, navodi se u predlogu podnetom u utorak, 7. jula, do kojeg je došao časopis PEOPLE.

Kortni Kleni Foto: Instagram

U podnesku se od suda traži da dozvoli poroti da razmotri verziju odbrane o njihovoj vezi pre nego što odluči da li je ovaj model sa OnlyFans-a opravdano verovala da se nalazi u neposrednoj opasnosti kada je Obumseli smrtno izboden 3. aprila 2022. godine, navodi se u dokumentu.

U ovom predlogu, Klenijini advokati tvrde da dokazi oslikavaju širu sliku onoga što opisuju kao nasilnu vezu. U podnesku se navodi da bi porota trebalo da sasluša svedočenja dva stručnjaka za nasilje u porodici, zajedno sa tekstualnim porukama i drugim dokazima za koje tvrde da potkrepljuju Klenijinu verziju događaja. Među materijalima navedenim u podnesku nalaze se i prepiske tekstualnih poruka za koje odbrana kaže da su usledile nakon navodnih fizičkih sukoba između para, kao i dokumentacija za koju advokati tvrde da pomaže u ilustrovanju prirode njihove veze i podržava Klenijinu priču.

Predlog se takođe poziva na svedočenja koja odbrana očekuje da će predstaviti od svedoka koji tvrde da su posmatrali interakcije između para ili su videli Kleni sa vidljivim povredama. Sudija Andrea Riker Vudson još uvek nije donela odluku o ovom predlogu.

Ovaj zahtev dolazi više od četiri godine nakon Obumselijeve smrti unutar stana u Majamiju koji je delio sa Kleni. Policija je intervenisala u stanu para dan pre Obumselijeve smrti, nakon što je Kleni rekla policajcima da je prekinula vezu i da želi da on napusti stan. Policajci su otišli nakon što su utvrdili da je Obumseli legalni stanar i da nije počinio očigledno krivično delo, kako je PEOPLE ranije izvestio.

Sledećeg dana, Obumseli je nasmrt izboden kuhinjskim nožem u stanu para. Kleni je rekla istražiteljima da je uzela nož u samoodbrani. Tužioci su osporili njenu verziju priče, pozivajući se na zaključak sudskog veštaka iz Majami-Dejda da je fatalna rana nespojiva sa njenim opisom onoga što se dogodilo.

Kleni je uhapšena četiri meseca kasnije u ustanovi za rehabilitaciju na Havajima i optužena je za ubistvo drugog stepena. Izjasnila se da nije kriva. U prethodnoj izjavi za časopis PEOPLE, Klenijina advokatica, Sabrina Puglisi, opisala je vezu kao „nezdravu“ i „obeleženu agresivnim ponašanjem obe strane“, istovremeno tvrdeći da je Kleni bila žrtva nasilja u porodici.

Advokati koji zastupaju Obumselijevu porodicu odbacili su tvrdnju o samoodbrani, tvrdeći da dokazi ne podržavaju tu teoriju i da je Obumseli bio žrtva nasilja u porodici.