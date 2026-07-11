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Američki reper Pitbul postavio je novi Ginisov rekord tokom svog koncerta u londonskom Hajd parku. Na festivalu British Summer Time, ukupno 22.141 osoba okupila se u kostimima ćelavaca, što predstavlja najveće okupljanje ljudi u ovom specifičnom kostimu do sada.

Ljudi su dolazili ne samo sa veštačkim ćelama, već često i u odelima, sa crnim pilotskim naočarima i zalepljenim bradicama, kako bi što vernije imitirali stil prepoznatljiv za ovog muzičara.

Pit bul koncert Foto: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Pitbul, čije je pravo ime Armando Kristijan Perez, primio je zvanični sertifikat direktno na bini i zahvalio se celom Londonu i svim učesnicima što su ispisali istoriju. Poslednjih godina postao je veliki trend da se na nastupe ovog uspešnog američkog pop i hip-hop umetnika dolazi u njegovom sopstvenom kostimu.

Pit bul koncert Foto: Martin Harris / Capital pictures / Profimedia

Autor hitova kao što su Fireball, Timber ili Time of Our Lives postao je prvi koji je ikada pokušao da obori ovaj rekord pod nadzorom komesara, tako da organizatori nisu morali da nadmaše neki prethodni rezultat. Učesnici događaja nisu skrivali svoje oduševljenje što su postali deo nečeg izuzetnog, iako su im maske koje su nosili ponekad otežavale vidljivost.