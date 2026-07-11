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Princ Hari, Megan Markl i njihovo dvoje dece sedmogodišnji sin princ Arči i petogodišnja ćerka princeza Lilibet vbez ostatka kraljevske porodice odali su počast princezi Dajani na njen rođendan i godišnjicu smrti na jedan poseban način.

Vojvoda od Saseksa (41) prisustvovao je Letnjem festivalu organizacije Scotty’s u dvorcu Makstok u Vorikširu u subotu, 11. jula, što je ujedno i njegovo poslednje javno pojavljivanje tokom trenutne posete Ujedinjenom Kraljevstvu.

Tokom sesije pitanja i odgovora sa nekima od 200 dece i članova njihovih porodica na ovom događaju, tinejdžer po imenu Sebastijan pitao je princa Harija da li radi nešto posebno kako bi obeležio godišnjicu smrti svoje majke, 31. avgusta, ili njen rođendan, 1. jula.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Da, pravimo kolač sa prelivom od limuna “, rekao je Hari ovom šesnaestogodišnjaku, čiji je otac, velečasni Džon Hil, služio u Kraljevskoj mornarici i preminuo u junu 2010. godine. Princ Hari je globalni ambasador humanitarne organizacije Scotty’s Little Soldiers, britanskog udruženja koje pomaže deci stradalih vojnika i drugim mladim osobama koje su pretrpele gubitak. Ovaj cilj je veoma važan za vojvodu od Saseksa, bivšeg kapetana britanske vojske, čija je majka preminula kada je on imao 12 godina.

Princ Hari je rekao da mu redovno pravljenje kolača sa limunom u čast njegove majke koja je poginula u 36. godini od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine – znači veoma mnogo.

„Mislim da su tradicije zaista, zaista važne“, objasnio je on i dodao: „Naročito kada su slatke.“ Princ Hari je tokom godina otvoreno govorio o suočavanju sa tugom nakon smrti svoje majke.

1/6 Vidi galeriju Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom samita InterEdge u prostoru CENTREPIECE u Melburn parku u aprilu, gde je Hari bio glavni govornik na temu mentalnog zdravlja na radnom mestu, rekao je, prema izveštaju agencije PA Media: „Prema mom iskustvu, gubitak je dezorijentišući u bilo kom uzrastu.“

„Tuga ne nestaje zato što je ignorišemo. Prolaziti kroz to kao dete, dok ste pritom u 'akvarijumu za zlatne ribice' pod stalnim nadzorom, da, to nosi svoje izazove. A bez svrhe, to vas može slomiti“, dodao je Hari. „Bilo je mnogo trenutaka kada sam se osećao preopterećeno“, nastavio je on.

„Trenutaka kada sam se osećao izgubljeno, izdano ili potpuno bespomoćno. Trenutaka kada je pritisak spoljašnji i unutrašnji delovao konstantno. I trenutaka kada sam, uprkos svemu što se dešavalo, i dalje morao da se pojavljujem pretvarajući se da je sve u redu, kako nikoga ne bih izneverio.“

„Mnogo godina sam bio otupeo na to, i možda je tada tako bilo lakše, ali takođe još uvek nisam imao alate da se nosim sa tim“, izjavio je dalje princ Hari. Princ Hari, Megan (44), Arči i Lilibet imali su ove nedelje istorijski ponovni susret sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom, što je bio prvi put da su vojvotkinja od Saseksa i deca lično videli kraljevski par u poslednje četiri godine.

Kralj (77) i kraljica (78) ugostili su porodicu Saseks u kući Hajgrov, privatnom seoskom imanju kralja Čarlsa u Glosterširu, popodne 10. jula.

Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Nikakve fotografije niti dalji detalji neće biti objavljeni sa ovog sastanka, koji se smatra privatnim porodičnim okupljanjem. Hari i Megan su promenili svoje planove da ove nedelje posete Ujedinjeno Kraljevstvo kao porodica nakon vanrednih pregovora sa palatom oko bezbednosnih mera koje bi bile obezbeđene za njih.

Princ Hari je na kraju sam nastavio sa planiranim planom puta, a veruje se da bi porodica mogla da poseti Dajanin dom iz detinjstva, kuću Altorp, gde je ona i sahranjena.