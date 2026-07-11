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Glumica iz serija „Zvezdane staze“ i „Zona sumraka“, Antoaneta Bauer, koja je glumila pored Džejmi Li Kertis u filmu „Matursko veče“, preminula je u 93. godini.

Ova britanska glumica rođena u Nemačkoj umrla je 30. aprila u staračkom domu u Igl Roku u Los Anđelesu, potvrdila je njena prijateljica Karlota Glekin za The Hollywood Reporter.

Antoaneta Bauer Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Antoaneta je glumila u epizodi „Zone sumraka“ koja je bila inspirisana pričom o Adamu i Evi, a u jednoj epizodi „Zvezdanih staza“ tumačila je lik Silvije, zavodljive vanzemaljke nalik mački.

A 1967. godine, Bauerova je delila ekran sa Vilijamom Šatnerom u epizodi „Mačja šapa“ (Catspaw) u drugoj sezoni „Zvezdanih staza“. U tom pojavljivanju igrala je Silviju, vanzemaljku koja menja oblike i poseduje misterioznu moć nad materijom. Među njenim ostalim upečatljivim ulogama na ekranu, Bauerova je igrala majku lika Džejmi Li Kertis u slešer filmu „Matursko veče“ iz 1980. godine, kao i žrtvu koju kidnapuje lik Čarlsa Bronsona u trileru „Zlo koje ljudi čine“ (The Evil That Men Do) iz 1984. godine.

Bauerova je rođena 30. septembra 1932. godine u Baden-Badenu u Nemačkoj, a školovala se u Engleskoj, piše THR. Nakon Drugog svetskog rata radila je kao terenski jezički supervizor i savetnik za socijalna pitanja u Međunarodnoj organizaciji Ujedinjenih nacija za izbeglice, a kasnije se preselila u Toronto u Ontariju, gde je radila za Kanadsku radiodifuznu korporaciju (CBC). Kada se preselila u Los Anđeles, Bauerova je počela da gradi svoju glumačku karijeru koja je bila u usponu. Njeni televizijski angažmani uključuju i gostujuće uloge u serijama Wagon Train, Perry Mason, Bonanza, Hawaii Five-O, Mission: Impossible, Columbo, The Six Million Dollar Man i Murder, She Wrote.

Njena poslednja uloga na ekranu bila je krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, kada je imala sporednu ulogu u kanadskoj televizijskoj drami Neon Rider.

Bauerova se bavila i stolarijom; radila je u lancu prodavnica Home Depot i sama pravila ormariće i police za knjige u svojoj kući u naselju Beverli Glen u Los Anđelesu, ispričala je Glekinova za THR. Pored toga, Glekinova je dodala da su Bauerovoj i dalje stizala pisma obožavalaca „Zvezdanih staza“, kao i da je Šatner poslao imejl sa izrazima saučešća nakon što je čuo za njenu smrt.