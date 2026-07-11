Slušaj vest

Voditeljka, glumica i sportiskinja Marija Menunos je otišla kod lekara nakon bola u stomaku koji je osetila 2022. Nije ni slutila da upravo tada kreće njena najvažnija bitka.

Bol se javio nakon što je pojela salatu, a koja je sadržala takozvanu "farro" pšenicu, koju mnogi smatraju "majkom svih pšenica". U pitanju je namirnica koja se koristi za salate, kaše za doručak ili kao dodatak povrću. Inače je poznata kao zdravo puno zrno i puna je vlakana, gvožđa i proteina. Lekari su u početku odbacili njene simptome, zbog čega je odlučila da se obrati lekarima u drugoj bolnici. Tamo je poslata na skener, a rezultati su pokazali da boluje od raka pankreasa, a u trenutku otkrivanja bolest je bila u drugoj fazi.

Marija Menunos Foto: Instagram/mariamenounos

Njena bitka traje godinama, a poznata voditeljka, koja je u prošlosti vodila Evroviziju u Grčkoj, osvrnula se na ozbiljne zdravstvene probleme i bolesti sa kojima se suočava, ali i na način na koji su je oni naveli da preispita šta smatra važnim. Kroz seriju fotografija koje je objavila na svom ličnom nalogu, svoju objavu je propratila opširnom i duboko emotivnom porukom.

"Život me je zaustavio. Tumor na mozgu, rak pankreasa, dijabetes, neplodnost i još mnogo toga. Odjednom me više nije bilo briga ko želim da budem, samo sam pokušavala da se izlečim. I negde usput, prestala sam da tražim odgovore u budućnosti. Počela sam da se osvrćem. Iza crvenih tepiha. Pre televizije. Pre nego što su ljudi znali moje ime. U vreme kad su moji snovi bili jednostavniji. Onda sam se vratila još dalje. Do devojčice koja je verovala da može sve. Koja je volela da crta, peva i pleše. Kako sam zaboravila da sam sve to volela? Gledajući ove fotografije, shvatila sam nešto. Nikada nisam bila izgubljena. Život je jednostavno postao previše bučan", navela je Marija i dodala:

"Možda se ovo dešava svima nama. Godinama pokušavamo da postanemo nešto više, dok se polako udaljavamo od osobe koja smo oduvek bili. Isceljenje ne znači postati neko drugi. To znači sećanje na verziju sebe koja je postojala pre nego što vam je svet rekao ko treba da budete. Jer ta verzija je i dalje u vama.

Šta se dešavalo nakon simptoma 2022:

Marija je imala dijareju, a bolovi su u novembru 2022. postali nepodnošljivi. Zbog toga je u januaru otišla kod lekara i tražila skener celog tela. Tada je dobila dijagnozu, a doktori su rekli da su prethodni pregledi propustili rezultat jer "nisu bili jasni kao skener celog tela".

Hitno je prebačena na operaciju i u februaru 2023. godine, tumor je hirurški uklonjen, zajedno sa delom pankreasa i delom slezine i 17 limfnih čvorova. Rak se nije proširio u njenom telu i nije joj bilo potrebno dalje lečenje. Marija se sada oseća dobro, ali nastavlja da pazi na simptome. Odlučila je da beleži sva zabrinjavajuća osećanja u knjigu kako bi mogla da prati promene.

Kada je na Instagramu objavila jednu fotografiju u bikiniju, osvrnula se na ožiljke od operacije. "Razmišljam o operaciji koju sam imala ranije ove godine i zahvalna sam na snazi kojom me je Bog blagoslovio da prođem kroz ovo i naravno, svim divnim ljudima koje je poslao da meni pomognu! Sada gledam ožiljke koje pažljivo štitim od sunca i smejem se", napisala je lepa voditeljka i dodala da je njena ćerka "njen najbolji lek".

"Želim da budem naučena da je najvažnija stvar u njenom životu da bude zdrava, a onda može da postigne i radi sve što želi. Mislim da će moje sledeće poglavlje života biti najzdravije jer sam bila primorana da zaista preispitam svoje zdravlje na tako dubok način. To je promenilo tok svega", rekla je Marija.