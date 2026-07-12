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Bred Pit privukao je pažnju na četvrtfinalnoj utakmici Svetskog prvenstva između Španije i Belgije, ali ne zbog toga šta je radio na tribinama, već zbog onoga što je nosio. Holivudski glumac utakmicu je pratio u dresu reprezentacije SAD, iako su fudbaleri Amerike već ispali s turnira.

Pit je u petak stigao na SoFi stadion u Inglvudu kod Los Anđelesa, gde je gledao susret u kom je Španija nakon dramatične završnice pobedila Belgiju 2:1 i izborila plasman u polufinale.

I dok su se na terenu vodile borbe za prolazak među četiri najbolje ekipe, na društvenim mrežama glavna tema postao je glumčev izbor odeće.

Foto: DC Crystal Pix / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Navijači se šalili da je došao zbog Belgije

Pit nije nosio dres ni Španije ni Belgije, nego američki dres, iako je SAD svoje takmičenje završio u osmini finala upravo nakon poraza od Belgije 4:1. Zbog toga su se mnogi navijači našalili da je glumac došao da "navija protiv" Belgije.

"Bred Pit uspješno navija protiv Belgije iz čistog inata", napisao je jedan korisnik.

Drugi se našalio: "Ovo je urnebesno. Bred Pit se pojavio samo da bi mrzeo Belgiju. Nije ga ni briga za Španiju."

Foto: CRYSTAL PIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nisu svi tako protumačili njegov potez. "Ne mora ni da navija ni da mrzi. Samo želi da gleda dobru utakmicu", napisao je jedan komentator.

Španija prošla u polufinale

Španija je na kraju došla do pobede u samoj završnici. Belgijski golman Sene Lamens nije uspeo da zadrži loptu nakon udarca, što je iskoristio Mikel Merino i iz blizine zabio za 2:1. Time je Belgija ispala s prvenstva, a Španija izborila polufinale protiv Francuske.

Pitu društvo pravili Ines de Ramon i Bardem

Pit je utakmicu gledao u društvu devojke Ines de Ramon i glumaca Penelope Kruz i Havijera Bardema. Dok je Pit ostao pri američkim bojama, de Ramon i Bardem nosili su obeležja španske reprezentacije i slavili prolazak "Furije" u polufinale.

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