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Češki supermodel Eva Hercigova i torinski biznismen Gregorio Maršaj potvrdili su svoju dvadesetpetogodišnju vezu venčanjem u italijanskom Torinu.

Veliki svadbeni dan počeo je popodnevnom crkvenom ceremonijom u maloj crkvi San Vito na brdima Torina, gde je mladu do oltara pratio otac. Pedesettrogodišnja manekenka nosila je haljinu krem boje francuskog modnog brenda Lanven (Lanvin) u boemskom stilu, upotpunjenu belim sandalama sa mašnama, dok je mladoženja stigao sa njihova tri sina za volanom starovremenskog automobila Aston Martin iz 1989. godine.

Ovako je izgledalo venčanje Eve Hercigove:

1/6 Vidi galeriju Udala se Eva Hercigova Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia, Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia, LaPresse/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon crkvene ceremonije, svatovi su se preselili u istorijski centar grada, gde je par obavio građansko venčanje u veličanstvenoj i inače zatvorenoj sali Sala dei Plebisciti u baroknoj palati Palazzo Carignano.

Eva Hercigova Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Venčanje za oko pedeset najbližih prijatelja i ličnosti iz sveta mode i italijanskog biznisa mladenci su zaokružili svečanom večerom u renomiranom restoranu Del Kambio (Del Cambio), koji nosi Mišlenovu zvezdicu. Iako je među gostima nedostajala najavljena prijateljica Naomi Kembel, slavna mlada je ipak bila okružena porodicom i najbližim prijateljima.