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Finale prestižnog teniskor turnira Vimbldona prati ceo svet, a kao po običaju u ložama i na skupocenim sedištima uvek možemo videti neke od najpoznatijih ljudi iz sveta glume, mode, sporta.

Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Ovogodišnje finale između Saše Zvereva i Janika Sinera prati kraljevska porodica Kejt Midlton i princ Vilijam, zatim ikona mode Ana Vintur koja je godinama ovde neizostavna, ali tu je i Adam Sendler i Nikol Kidman kao i Dženifer Lopez, Niki Hilton...

Nikol Kidmen, Vimbldon Foto: Printskrin

Prethodnih dana na turniru neizostavna je bila i porodica Bekam koja je pararelno pratila teniske mečeve u Londonu, a onda fudbalske u SAD gde je u toku Mundijal.

Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Dvojica rivala u finalu imaju iza sebe sjajne rezultate, o čemu govori i podatak da su na prva dva mesta na ATP listi.

Janik Siner je u karijeri osvojio četiri Gren slem titule, dve na Australijan openu, jednu na Ju-es Openu i jednu na Vimbldonu, i to prošle godine.

Sa druge strane, Zverev je nedavno na Rolan Garosu postao prvi put u karijeri Grend slem šampion.

Aleksandar Zverev, Janik Siner, Vimbldon Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Najprodavanija VIP mesta na Vimbldonu sada se preprodaju za šestocifrenu sumu. Sve karte do 2030. godine su rasprodate!

Poređenja radi, Lamborgini Urus iz 2023. godine može se kupiti po ceni od 233.995 dolara, dok je ova VIP ulaznica za Vimbldon skuplja za 40.000 dolara!