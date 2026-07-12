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Ćerka legendarne glumice Radmile Živković,Bojana Bambić, udala se krajem maja za svog izabranika Milana sa kojim je godinama delila dobro i loše. Ovo venčanje za nju je bilo posebno emotivno jer uz nju nije bila njena voljena majka koja je preminula u jesen 2024. godine.

Bojana i Milan 12 godina su bili u ljubavi dok nisu stalo na ludi kamen, a kako kaže, tokom tog perioda desilo se mnogo teških stvari koje su njihovu vezu samo ojačale:

Bojana Bambić Foto: M.M./ATAImages

"Nažalost, u jednom periodu ja sam imala brojne operacije koje su bile posledica saobraćajnog udesa, onda su nam se najmiliji razboljevali i odlazili, pa smo se ponašali spram okolnosti, onako kako su nas srce i duša vodili i kako je jedino normalno kada je ljubav prema bližnjima u pitanju. Suočili smo se sa brojnim nevoljama, ali nikada nismo odustajali jedno od drugog", rekla je Bojana za Hello magazin.

"Toliko smo bolnih situacija zajedno preživeli da se često i sami zapitamo da li je moguće da se sve to dogodi za tako malo godina,” priča nam Bojana, ne bežeći ni od, za nju, najbolnije teme. Kao što je poznato, njena majka, proslavljena glumica Radmila Živković, preminula je u septembru 2024. godine" rekla je Bojana.

Glumica Radmila Živković:

1/7 Vidi galeriju Radmila Živković Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Ovaj trenutak posebno je emotivno dirnuo te je njen najsrećniji dan bio obojen nostalgijom:

"Možete samo zamisliti kako sam se osećala što majka nije uz mene. Tešim se da je ona uz nas svakog momenta, da je sve videla i da je srećna. Dok smo išli oko oltara, samo jednu ikonicu u lusteru je sunce obasjavalo i treperila je, a ja sam pomislila: “Tu si, sunce moje”. Često je sanjam i verujem da mi šalje simbolične poruke.

Bojana je Radmilina ćerka iz braka sa snimateljem Predragom Bambićem. Rođena je 10. oktobra 1981. godine i još kao tinejdžerka se zainteresovala za glumu.

Radmila Živković i Bojana Bambić Foto: Damir Dervišagić

"Kada sam imala 17 godina počela sam intenzivno da razmišljam čime bih volela u životu da se bavim, otvarajući tako razne profesionalne "fioke", kao poslednju otvorila sam i onu u kojoj je bila gluma. Bojažljivo, budući da sam kao dete glumice i snimatelja odrasla u toj profesiji, znala sam šta ona sa sobom nosi, bez ikakvih iluzija. Pokušavajući tako da sebe vidim u raznim profesijama, shvatila sam da bi me najsrećnijom činila moja sadašnja profesija, i tako sam odlučila da spremim prijemni ispit i pokušam - ispričala je u intervjuu za "Fashion & Lifestyle Magazine".

Tad je istakla da su joj roditelji od početka najveća podrška, ali i "najsuroviji i najiskreniji kritičari".