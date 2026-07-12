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Bivši fudbaler Dejvid Bekam i dizajnerka Viktorija Bekam organizovali su veliko porodično slavlje na Floridi za svoju ćerku Harper, koja je proslavila svoj petnaesti rođendan.

Viktorija Bekam, Harper Bekam, Dejvid Bekam
Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za ovaj važan dan izabrali su omiljeni luksuzni italijanski restoran Sant Ambrozus u Vest Palm Biču.

Slavljenici i njenim poznatim roditeljima za stolom su se pridružili i njena braća Romeo i Kruz. Među zvanicama su bili i bliski porodični prijatelji, kao što su poznati frizer Ken Paves, Džeki Apostel i Kim Ternbul.

Ipak, porodični krug ovog puta nije bio potpun. Sa svečane večere su odsustvovali najstariji sin Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc. Bez obzira na to, proslava je jasno pokazala snažnu porodičnu bliskost koju ovaj poznati klan neguje.

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Dejvid Bekam pokazao baštu Izvor: Instagram/__beckham75__