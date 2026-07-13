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Glumica Lidija Vukićević obradovala je svoje pratioce na Instagramu dirljivom objavom u kojoj je pokazala da prijateljstva i međusobno poštovanje među kolegama traju godinama.

Na fotografiji je pozirala sa proslavljenom dramskom umetnicom Ljiljanom Stjepanović. Nasmejana Lidija, prepoznatljiva po svojim crnim loknama i naočarima za sunce, nežno je zagrlila stariju koleginicu koja je sedela u fotelji, dok je zajednički trenutak oduševio njihove pratioce na društvenim mrežama.

"Sa velikom Ljiljom Stjepanović" - kratko je napisala glumica u opisu storija uz emotikon crvenog srca, stavljajući do znanja koliko poštuje svoju koleginicu. Ova objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju javnosti i izazvala lavinu pozitivnih komentara ljubitelja domaće kinematografije i pozorišta.

Lidija Vukićević i Ljiljana Stjepanović Foto: printscreen/instagram/vukiceviclidija

"Čujemo se ako preživim, nije dobro"

Podsetimo, glumica Ljiljana Stjepanović je pre nekoliko meseci hitno je primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom. Ljiljana se tada oglasila za "Blic" i otkrila kakvo je njeno zdravstveno stanje.

- Nisam dobro. Već dva meseca sam u bolnici, ležim. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim - rekla je glumica.

Pre izvesnog vremena je Ljiljanin sin Igor otkrio za Informer da je njegova majka mogla da ostane bez noge.

- Moja majka se pre mesec dana javila lekarima zbog bolova u nozi. Rekli su joj da joj je pukao mišić i da treba da miruje mesec dana kako bi joj to prošlo. Nisu je poslali ni na kakvo snimanje. Međutim, bolovi su se pogoršavali i pre nekoliko dana smo je odveli u Zemunsku bolnicu gde su joj snimili nogu i ustanovili da ima tromb - otkrio je pre izvesnog vremena njen sin Igor i dodao:

- Rekli su da je taj tromb mogao da je ubije ili da bi u najboljem slučaju mogla da ostane bez noge da se nije javila na vreme. Srećom, stvari sada idu na bolje i ona se dobro oseća - rekao je Ljiljin sin.

Ljiljana Stjepanović na dodeli Zlatnog pečata Tanji Bošković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

O Radošu Bajiću

Glumačka legenda je prošle godine otvorila je dušu o svom zdravstvenom stanju, prebrzom tempu života koji ju je koštao zdravlja, suzama radosnicama zbog unuke, ali i o tome ko joj je jedini pružio ruku spasa u trenucima kada je vodila najtežu životnu bitku.

- Radoš mi je mnogo pomagao kad sam bila jako bolesna, kad sam umirala. On je jedan od retkih koji je imao sluha za mene i onako s puno ljubavi mi pomagao. To ja nikada ne zaboravljam. Tu je bilo još nekih ljudi, naravno, ne samo on, ali on mi je uglavnom svakog meseca slao materijalnu pomoć - istakla je Ljiljana i dodala koliko joj je to značilo:

- Ja sam rekla da sam za njega uvek tu, šta god bude trebalo. Zaista ga bukvalno doživljavam kao brata - bila je iskren glumica.

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