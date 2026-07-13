Sem Nil, glumac poznat po ulozi Alana Granta u filmu „Park iz doba jure“

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Filmski svet ostao je bez Sema Nila, glumca čija je višedecenijska karijera obuhvatila sve - od umetničkih drama do velikih holivudskih spektakala. Novozelandski glumac, najpoznatiji po ulozi paleontologa Alana Granta u filmu „Park iz doba jure“, preminuo je u 78. godini.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica. Nil je preminuo u ponedeljak u Sidneju, a njegov odlazak opisan je kao iznenadan i neočekivan. Uzrok smrti nije saopšten.

Sem Nil Foto: Geoff Robins / AFP / Profimedia

Iznenadan odlazak

U saopštenju objavljenom na glumčevom nalogu na društvenim mrežama navedeno je da je Sem Nil u trenutku smrti bio bez raka. Porodica se zahvalila i osoblju privatne bolnice u Sidneju koje je brinulo o njemu.

Ta informacija posebno je potresla javnost jer je glumac samo nekoliko meseci ranije saopštio da je, nakon dugog lečenja, pobedio tešku bolest.

Teška dijagnoza

Sem Nil Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Sem Nil je 2023. godine otkrio da mu je dijagnostikovan angioimunoblastični T-ćelijski limfom, redak oblik non-Hočkinovog limfoma. Bolest je bila otkrivena u trećem stadijumu, a glumac je prolazio kroz zahtevne terapije.

U aprilu 2026. godine objavio je da pregledi više ne pokazuju prisustvo raka u njegovom organizmu. Njegova porodica sada je naglasila da se bolest nije vratila, ali druge okolnosti smrti nisu navedene.

Uloga za pamćenje

Iako je tokom karijere ostvario veliki broj zapaženih uloga, za milione gledalaca Sem Nil zauvek će ostati doktor Alan Grant iz Spilbergovog filma „Park iz doba jure“.

Sem Nil, glumac poznat po ulozi Alana Granta u filmu „Park iz doba jure“ Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Lik smirenog i hrabrog paleontologa prvi put je odigrao 1993. godine, a kasnije mu se vraćao i u nastavcima popularne franšize. Ta uloga donela mu je svetsku slavu i učinila ga jednim od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije.

Njegova filmografija, međutim, bila je mnogo šira. Igrao je u ostvarenjima „Klavir“, „Lov na Crveni oktobar“, „Mrtva tišina“, „Horizont događaja“ i „Moja briljantna karijera“, dok ga televizijska publika pamti i po serijama „Merlin“ i „Birmingemska banda“.

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