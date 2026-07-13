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Glumac Aleksandar Radojičić podelio je sa pratiocima nekoliko trenutaka sa putovanja u Moskvu, na koje je otišao sa ćerkom Ajom.Fotografije oca i ćerke brzo su privukle pažnju javnosti, a mnoge je posebno iznenadilo koliko je glumčeva naslednica porasla.

Aleksandar Radojičić sa ćerkom Ajom tokom zajedničkog putovanja u Moskvu (2).PNG
Aleksandar Radojičić sa ćerkom Ajom Foto: instagram/@radojicic_aleksandar

Njih dvoje pozirali su zagrljeni ispred jedne od najprepoznatljivijih moskovskih znamenitosti, čuvenog Hrama Vasilija Blaženog, dok je Aja u jednom trenutku poljubila oca u obraz. Upravo je taj nežni prizor oduševio pratioce i još jednom pokazao koliko su glumac i njegova ćerka bliski.

Aleksandar Radojičić sa ćerkom Ajom tokom zajedničkog putovanja u Moskvu
Aleksandar Radojičić sa ćerkom Ajom Foto: instagram/@radojicic_aleksandar

Aja je prava devojka

Najviše komentara odnosilo se na izgled četrnaestogodišnje Aje, koju javnost pamti još kao devojčicu sa ranijih fotografija koje je njen otac povremeno objavljivao.

Sada je mnoge iznenadilo to što je izrasla u tinejdžerku koja Aleksandru već gotovo parira visinom. Pratioci su primetili i njen moderan stil, navodeći da je od devojčice koju su donedavno viđali na glumčevom profilu stasala u mladu devojku.

Poseban odnos

Pogledajte u galeriji kako izgleda devojka Aleksandra Radojičića:

Aleksandar Radojičić objavio sliku sa devojkom Zejnep  Foto: Printscreen/Instagram/radojicic_aleksandar

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija, dok su se ispod fotografija nizali komplimenti na račun njihovog odnosa. Mnogi su istakli da je očigledno koliko Aleksandar uživa u ulozi oca, ali i koliko je ponosan na svoju naslednicu.

Aleksandar je Aju dobio u vezi sa Jelenom Melezović, sa kojom se rastao 2014. godine. Radojičić ne krije da mu je ćerka jedna od najvažnijih osoba u životu, a zajedničke trenutke povremeno deli sa publikom. Ipak, trudi se da njenu privatnost sačuva, pa se Aja ne pojavljuje često u javnosti.

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 Video: Aleksandar Radojičić o predstavi "Zaljubljeni Šekspir"

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