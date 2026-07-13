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Pop zvezda Britni Spirs ponovo je zabrinula svoje obožavaoce nakon što je snimljena kako izlazi kroz krov automobila koji se kretao autoputem 101 u Los Anđelesu.

Na snimku koji se munjevito proširio društvenim mrežama vidi se četrdesetčetvorogodišnja pevačica kako stoji provučena kroz krovni otvor terenskog vozila, dok je za volanom bio muškarac sa kaubojskim šeširom.

Nakon brojnih komentara i pitanja o njenom ponašanju, Britni se oglasila na Instagramu i poručila da javnost ponovo donosi zaključke na osnovu svega nekoliko sekundi njenog života.

Oglasila se Britni

Pevačica je objavila fotografiju na kojoj viri kroz krov automobila i poručila da „ništa nije onako kako izgleda“.

– Ono što ljudi vide jesu dve sekunde mog ludila dok se izvijam ka nebu. A šta je sa danima i satima moje stvarnosti? Ništa nije onako kako izgleda – napisala je Britni.

Britni Spirs Foto: printscreen/instagram/britneyspears

Potom se našalila i dodala da misli da bi ubuduće trebalo još češće da izlazi kroz krov automobila.

Prema pisanju stranih medija, pevačica je na ovaj način provela oko dva minuta, nakon čega je vozilo napustilo autoput i zaustavilo se na benzinskoj pumpi.

Gledala gužvu

Izvor blizak pop zvezdi pokušao je da objasni da Britni nije želela da napravi incident, već da je samo pokušavala da vidi zbog čega je saobraćaj stao.

– Britni je samo nakratko izašla kroz krov. Želela je da vidi šta se dešava ispred, jer su se automobili zaustavili – rekao je izvor za strane medije.

Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Ipak, prizor je izazvao veliku pažnju jer se vozilo u jednom trenutku kretalo, dok je pevačica bila provučena kroz krovni otvor.

Novi incident

Ovo nije prvi put da se Britni Spirs poslednjih meseci našla u centru pažnje zbog neobičnog ponašanja.

U maju su se pojavile tvrdnje da se tokom večere u jednom restoranu ponašala nepredvidivo i da je kod sebe imala nož. Njen predstavnik tada je odbacio navode i poručio da su događaji „potpuno izvučeni iz konteksta“.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa sinovima:

1/7 Vidi galeriju Britni Spirs sa sinovima Šon Prestonom (20) i Džejdenom Džejmsom (19). Foto: Matt Carrington / Pacific coast news / Profimedia, TWITTER / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

– Ovo neprestano napadanje svega što ona uradi isto je ono što se dešavalo pre 20 godina, kada su mediji pokušavali da Britni predstave kao lošu osobu. To je smešno i mora da prestane – saopštio je tada njen predstavnik.

Video: Bizarni video Britni Spirs