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Glumac Sem Nil iznenada je preminuo u Sidneju u 78. godini, a vest o smrti zvezde „Jurskog parka“ rastužila je ljubitelje filma širom sveta. Porodica je saopštila da je glumčev odlazak bio neočekivan, ali i da je pre smrti uspeo da pobedi rak sa kojim se godinama borio.

Nil je preminuo okružen najbližima, dok uzrok smrti nije objavljen. Iza sebe je ostavio četvoro dece i osam unučadi, koji su za njega, daleko od kamera i velikih filmskih premijera, predstavljali najvažniji deo života.

Sem Nil Foto: NSW images / Alamy / Profimedia

Iako je zahvaljujući ulozi doktora Alana Granta postao jedno od najprepoznatljivijih lica svetske kinematografije, o njegovoj privatnosti nije se mnogo znalo. Dva braka, veza sa poznatom novinarkom, sin kojeg je upoznao tek kada je već bio odrastao i život među vinogradima činili su svet koji je glumac dugo čuvao od radoznalih pogleda.

Prva ljubav

Glumicu Lisu Harou upoznao je početkom osamdesetih godina, tokom snimanja filma „Predskazanje 3: Konačni sukob“, u kojem je igrao Demijena Torna. Njihov odnos trajao je oko deset godina, a 1983. dobili su sina Tima.

Lisa Harou Foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Za razliku od slavnog oca, Tim nije želeo život pred kamerama. Ostao je povezan sa filmskom industrijom, ali je radio iza scene, u sektorima kamere i rasvete na velikim produkcijama.

Sem Nil je retko govorio o porodičnim odnosima, ali su njegovi najbliži isticali da je van filmskog seta bio potpuno drugačiji od dramatičnih i često mračnih junaka koje je igrao. Tim ga je svojevremeno opisao kao „najmanje dramatičnu osobu“ koju je moguće upoznati.

Brak sa Noriko

Na snimanju trilera „Mrtva tišina“, u kojem je igrao sa Nikol Kidman, Nil je upoznao japansku filmsku šminkerku Noriko Vatanabe. Venčali su se 1989. godine, a dve godine kasnije dobili su ćerku Elenu.

Noriko Vatanabe, Sem Nil Foto: Julian Makey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumac je prihvatio i Norikinu ćerku Maiko iz prethodnog odnosa, koju je usvojio i odgajao kao svoje dete. Njihova porodica zato nije pravila razliku između biološke i usvojene dece, a Nil je Maiko uvek smatrao svojom ćerkom.

Brak sa Noriko trajao je gotovo tri decenije. Razdvojili su se 2017. godine, bez javnih svađa i međusobnih optužbi, ostajući dosledni odluci da detalje privatnog života ne iznose pred medije.

Ponovni susret sa sinom

Noriko Vatanabe, Sem Nil Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Sem Nil je imao i sina Endrua, koji je rođen kada je glumac bio u ranim dvadesetim godinama i dat na usvajanje.

Otac i sin upoznali su se tek 1994. godine, kada je Endru već bio odrastao čovek. Nakon tog susreta postao je deo glumčeve velike porodice.

Upravo zato se u javnosti dugo navodilo da Nil ima dvoje ili troje dece. Njegova porodica je, međutim, uključivala četvoro potomaka – Endrua, Tima, Elenu i Maiko.

Ljubav sa novinarkom

Nakon završetka braka sa Noriko, Nil je započeo vezu sa Laurom Tingl, jednom od najpoznatijih australijskih političkih novinarki.

Sem Nil, Laura Tingl Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihova ljubav uglavnom se odvijala daleko od javnosti, a glumac se retko osvrtao na taj odnos. Kada bi to ipak učinio, pribegavao je svom prepoznatljivom suvom humoru.

– Pretpostavljam da sam ja u tome zbog politike, a ona zbog vina – našalio se jednom, aludirajući na Laurin posao i svoju veliku strast prema vinogradarstvu.

Veza je trajala oko tri godine, a završena je 2021. Nil je kasnije u memoarima napisao da je zahvalan na vremenu koje su proveli zajedno. Priznao je da mu je samački život uglavnom prijao, iako je ponekad umeo da bude usamljen.

Daleko od glamura

Sem Nil Foto: Clemens Niehaus / imago stock&people / Profimedia

Iako je radio sa najvećim svetskim zvezdama i igrao u filmovima koji su zaradili milijarde, Sem Nil nikada nije zavoleo holivudski način života.

Govorio je da nije radio kako bi postao slavna ličnost i da mu život bez tereta popularnosti deluje mnogo jednostavnije. Nije želeo da mu deca odrastaju u Los Anđelesu, pa se uvek vraćao Australiji i Novom Zelandu.

Najveći mir pronašao je na imanju „Tu Pedoks“ u Centralnom Otagu, gde je početkom devedesetih zasadio prve čokote vinove loze. Ono što je počelo kao lično interesovanje preraslo je u ozbiljnu proizvodnju vina, kojoj je bio posvećen gotovo koliko i glumi.

Kada nije snimao, dane je provodio u vinogradu, okružen životinjama kojima je davao imena svojih poznatih prijatelja i koleginica. Među njima su bile kokoška Laura Dern, patka Kajli Minog i krava Helena Bonam Karter.

Pogledajte u galeriji njegove filmske uloge:

1/6 Vidi galeriju Sem Nil filmske uloge Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, Pressman Productions / RKO Pictu / Christophel Collection / Profimedia

Borba sa rakom

Nilu je 2022. godine dijagnostikovan angioimunoblastični T-ćelijski limfom, redak oblik raka krvi. Bolest je otkrivena u trećem stadijumu, a glumac je prolazio kroz zahtevno lečenje.

O dijagnozi je otvoreno progovorio u memoarima „Da li sam vam ovo ikada ispričao?“, koje je počeo da piše tokom perioda kada zbog terapija nije mogao da radi. Nije želeo da knjiga bude priča o bolesti, već zbirka uspomena iz života za koji je smatrao da je bio neobično bogat.

Foto: Adria Salido Zarco/SIPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo nekoliko meseci pre smrti objavio je da je pobedio rak. Porodica je tu činjenicu pomenula i u oproštajnoj poruci, ističući da im utehu pruža saznanje da bolest nije bila prisutna u trenutku njegovog odlaska.

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