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Princ Džordž ponovo je privukao veliku pažnju tokom finala Vimbldona, ali ovoga puta ne zbog elegantnog izdanja, već zbog simpatičnog trenutka koji fotografima nije promakao.

Dvanaestogodišnji princ, koji će uskoro napuniti 13 godina, snimljen je kako široko zeva dok je iz Kraljevske lože pratio borbu između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva.

Princ Vilijam, princ Džordž i princeza Šarlot na finalu Vimbldona 2026 Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Na završni meč stigao je u društvu roditelja, princa Vilijama i Kejt Midlton, kao i mlađe sestre, princeze Šarlot.

Savladao ga umor

Iako je veći deo susreta pažljivo pratio dešavanja na terenu, razgovarao sa porodicom i aplaudirao teniserima, Džordža su u jednom trenutku očigledno savladali umor i visoka temperatura.

Pogledajte u galeriji viralne fotografije princa sa finala Vimbldona:

1/6 Vidi galeriju Princ Džordž tokom finala Vimbldona 2026 Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fotografi su ga uhvatili kako zeva, a mladi princ je ubrzo posegnuo i za prenosnim ventilatorom kako bi se rashladio.

Temperature u Londonu približile su se 30. podeoku, dok je Džordž, u skladu sa pravilima oblačenja u Kraljevskoj loži, nosio tamno odelo, svetloplavu košulju i kravatu.

Njegova spontana reakcija brzo je postala jedan od najsimpatičnijih trenutaka sa tribina, pošto je još jednom pokazao da je, uprkos kraljevskoj tituli, tinejdžer poput svojih vršnjaka.

Porodica na tribinama

Kejt Midlton privlačila je poglede u elegantnoj maslinastozelenoj haljini, koju je upotpunila prepoznatljivim brošem u zelenoj i ljubičastoj boji Vimbldona.

Pogledajte u galeriji fotografije Kejt Midlton tokom uručenja pehara Janiku Sineru:

1/5 Vidi galeriju Princeza Kejt Midlton uručila je pehar Janiku Sineru nakon pobede na Vimbldonu 2026 Foto: Andrew Parsons / Kensington Palace / B66 / Avalon / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, ISI Photos / Alamy / Profimedia

Princeza Šarlot pojavila se u plavoj haljini, dok su princ Vilijam i njegov najstariji sin bili obučeni u slična tamna odela.

Džordž je posle kratkog trenutka umora nastavio da prati finale, a atraktivne poene pozdravljao je aplauzom zajedno sa ostatkom porodice.

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