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Finale Vimbldona u nedelju poslepodne privuklo je brojne zvezde iz sveta Holivuda i britanske selebriti A-liste. Svi pogledi bili su uprti u Centralni teren, gde su se u napetom okršaju borili Italijan Janik Siner i Nemac Aleksander Zverev.

U galeriji pogledajte detalje meča između Janika Sinera i Aleksandera Zvereva na Vimbldonu:

1/12 Vidi galeriju Siner - Zverev, Finale Vimbldona 2026 Foto: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Kraljevska porodica u prvom planu

Među brojnim poznatim licima posebno se istakla princeza od Velsa, koja je zablistala u elegantnoj zelenoj haljini. Na Vimbldon je stigla u pratnji svoje porodice. Uz Kejt su bili princ Vilijam, kao i princeza Šarlot i princ Džordž, dok je najmlađi sin, princ Lui, bio odsutan.

Kejt Midlton Vimbldon Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

U galeriji pogledajte kako se princ Džordž provodio na finalu Vimbldona:

1/6 Vidi galeriju Princ Džordž tokom finala Vimbldona 2026 Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princeza nije skidala osmeh s lica, naizgled neometana trenutnim toplotnim talasom, dok se princ Džordž u kraljevskoj loži hladio prenosivim ventilatorom.

Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Princeza je na grudima nosila i svoj "vimbldonski broš" u prepoznatljivim bojama turnira.

Gomila poznatih lica

Kraljevskoj porodici u prestižnoj loži pridružile su se i brojne druge zvezde. Glumica Nikol Kidman (59) izgledala je šik u belom odelu, a društvo joj je pravila Ana Vintur. U kraljevskoj loži viđena je i Sijena Miler (44) u lepoj nabranoj mini haljini, dok su se glumci Ben Stiler i Rami Malek srdačno zagrlili pri dolasku.

U galeriji pogledajte koje svetske face su sedele na tribinama u finalu Vimbldona:

1/9 Vidi galeriju Slavne ličnosti na finalu Vimbldona Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Pop senzacija Dženifer Lopez (56) plenila je poglede u uskoj bež haljini, koju je upotpunila elegantnim šeširom i visokim potpeticama.

Među glamuroznim navijačima bile su i voditeljka Tes Deli (57) s ćerkom Fibi (21), glumice Dejzi Edgar Džouns (28), Lili Kolins (37) i Marisa Abela, legendarna Tvigi (76), te Niki Hilton (42). Glumac Tom Hidlston (45) odabrao je elegantno tamnoplavo odelo, Endru Garfild belo odelo s potpisom Ralfa Lorena, a zvezda serije "Adolescence", Stiven Grejem, stigao je sa suprugom Hanom Volters.

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