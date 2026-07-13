Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Glumica Sidni Svini ponovo je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Američka glumica objavila je novi provokativni snimak kojim reklamira sopstveni brend donjeg veša „SYRN“, a pratioci su odmah zasuli objavu lajkovima i komentarima.

Na početku videa zvezda serije „Euforija“ pojavljuje se ogrnuta svetlom bundom, da bi je nekoliko trenutaka kasnije skinula i otkrila beli poluprozirni bodi od čipke. Model sa visokim okovratnikom i dubokim otvorom na prednjoj strani uparila je sa dugim čipkanim čarapama.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove:

1/6 Vidi galeriju Sidni Svini u belom čipkanom bodiju tokom snimanja reklame za brend „SYRN“ Foto: SYRN / Ferrari / Profimedia

Pozirala na balkonu

Snimak je nastao iza kulisa novog fotografisanja, a Sidni je u izazovnoj kreaciji pozirala na balkonu, naslanjala se preko ograde i pokazala model iz nekoliko uglova.

Pogledajte u galeriji njenu prošlu kampanju u donjem vešu:

1/5 Vidi galeriju Sidni Svini predstavila svoju kolekciju donjeg veša Syrn Foto: SYRN/Instagram / Ferrari / Profimedia

Dugu plavu kosu nosila je raspuštenu i oblikovanu u krupne lokne, dok je celokupno izdanje upotpunila naglašenom šminkom. Reč je o modelu „Fantasy Lace Halter Bodysuit“, jednom od komada koje trenutno promoviše u okviru brenda „SYRN“.

Pogledajte u galeriji još fotografija Sidni Svini u donjem vešu:

1/7 Vidi galeriju Sidni Svini u donjem vešu tokom snimanja reklame za brend „SYRN“ Foto: SYRN / Planet / Profimedia, SYRN / Instagram / Ferrari / Profimedia

Video je odmah izazvao ogromnu pažnju. Prema podacima objavljenim ubrzo nakon postavljanja snimka, za manje od sat vremena prikupio je skoro 300.000 lajkova, dok je broj reakcija nastavio brzo da raste.

Dok su jedni hvalili njen izgled i samopouzdanje, drugi su komentarisali da Sidni od pokretanja brenda gotovo svakodnevno objavljuje fotografije i snimke u modelima koje sama predstavlja.

Video: Kim Kardašijan brus sa bradavicama