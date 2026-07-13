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Warner Bros je objavio prvi trejler za "Digger", crnu komediju dvostrukog oskarovca Alehandra Gonzalesa Injaritua, u kojoj se Tom Kruz transformisao u ekscentričnog milijardera suočenog sa ekološkom katastrofom.

"Nikada nisam radio na nečemu što bi moglo da me izazove na ovaj način, a nije ni Alehandro", izjavio je Kruz za Variety povodom predstavljanja filma.

Komedija katastrofalnih razmera

Film studija Waorner Bros, opisan kao komedija katastrofalnih razmera, prvi je Injarituov projekat na engleskom jeziku od filma "The Revenant". Kruz, sa naglašenim južnjačkim akcentom i proređenom sedom kosom začešljanom preko glave, glumi Digera Rokvela, "najmoćnijeg čoveka na svetu", čija je kompanija možda izazvala ekološku katastrofu koja bi mogla da pokrene nuklearni rat.

Pogledajte u galeriji Toma Kruza u filmu "Digger":

1/5 Vidi galeriju Tom Kruz u filmu "Digger" Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

"Sve se menja. Jedan dan si mačka, ili kralj. Idući dan, samo si pepeo u kutiji," govori Kruzov lik na početku trejlera.

Kad Diger sazna da je njegov proizvod uzrokovao značajno pomeranje glečera, ne čini se preterano zabrinutim.

"Taj glečer tamo na Grenlandu pomeri se metar i po. Ovaj sto ispred mene veći je od metra i po. Moj k***c je desetina te veličine. Šta? Želite da ugasim postrojenje vredno milijardu dolara zbog nečega deset puta većeg od mog k***a?” Više ga brine njegova stara bela mačka, kojoj je preostalo između dve nedelje i pet minuta života," govori sve uzrujanije.

Džon Gudman glumi bolesnog američkog predsednika koji preklinje Kruzovog lika da popravi nered koji je izazvao.

"Diger nas je sve uvalio u ove probleme i Diger će nas iz njih i izvući", govori Gudman nakon što sazna da bi saniranje situacije moglo da košta do 18 milijardi dolara. Čini se da je rešenje baciti projektil na santu leda.

Kako navodi sinopsis, film prati Digera koji kreće u mahnitu misiju da dokaže da je spasitelj čovečanstva pre nego što katastrofa koju je izazvao uništi sve. Ali, čak i ako ne može da spasi svet, Diger barem može da kontroliše narativ. Postoji razlika između činjenica i dobro ispričane priče, objašnjava on. Impresivnu glumačku postavu zaokružuju Riz Ahmed, Sandra Hiler, Majkl Stulbarg, Džesi Plemons, Sofi Vajld i Ema D'Arsi.

Dugogodišnja želja za saradnjom

Uoči objave trejlera, Kruz je predstavio dugo očekivane isečke iz filma novinarima, kritičarima i obožavaocima na posebnoj prezentaciji u studiju Warner Brosa u Los Anđelesu. Iako je "Digger" prva saradnja Injaritua i Kruza, glumac je rediteljev obožavalac još otkad je među prvima pogledao njegov debitantski film "Pasji život" (Amores Perros) iz 2000. godine.

"Kakav briljantan film. Bilo je neverovatno. Bio sam jedan od prvih gledalaca, rano sam čuo za njega, i kad sam ga pogledao, ne znam kako ste se vi osećali, ali ja sam pomislio: 'Koji vrag? Kakav tip!'" rekao je Kruz o tom kriminalističkom trileru.

Tom Kruz u filmu Digger Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

Kruz je objasnio kako je Injarituovo "vešto oko" bilo očigledno čak i na početku karijere: "Vidim detalje tog filmskog stvaraoca, što je vrlo rano ovde postigao, i pitam se: 'Kako?' Režija. Čivo [Injarituov dugogodišnji snimatelj Emanuel Lubecki] i ono što rade sa kamerom. Gluma. Scenografija. Boja u filmu. Svaki aspekt tog filma bio je vrlo promišljen, vrlo detaljan, i mogli ste da osetite snažan ljudski glas nekoga ko je neverovatno vešt u onome što radi."

Godinama je Kruz širio glas o rediteljevom geniju prikazujući film prijateljima, ali trebale su da prođu godine da se upoznaju, a još više da pronađu pravi zajednički projekat. Pre otprilike sedam godina, Injaritu je Kruzu predstavio ideju za "Diggera". Umesto da mu pošalje gotov scenarij, Injaritu i Kruz proveli su nekoliko dana zajedno, tokom kojih je reditelj čitao scenario svojoj potencijalnoj zvezdi.

"Slušam sve što mu je na umu kako bih to mogao da razumem, a onda znam kako da doprinesem i ostvarim tu saradnju. Bilo je predivno," prisetio se Kruz. i dodao: "Nema ničeg boljeg nego fizički i metaforički stajati na ivici litice i reći: 'Idemo to da napravimo. Verujem ti, i što god da ćemo raditi, znam da će to biti pakleno iskustvo'”, rekao je.

Rediteljeva vizija i produkcija

Film, koji je producirao Legendary Pictures, sniman je u Ujedinjenom Kraljevstvu tokom šest meseci, a snimatelj je bio Lubecki. Snimljen je u VistaVision formatu. Injaritu nije mogao da se pridruži Kruzu na predstavljanju jer je još uvek u Velikoj Britaniji gde završava obradu zvuka, ali je podelio svoju verziju priče o nastanku filma u video-poruci.

Tom Kruz u filmu Digger Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

"Ideju sam dobio odmah nakon 'Povratnika'. Ne scenario, ne film, samo nezaustavljivu opsesiju koja je trajala kroz sve ove divlje godine. Znao sam ko je taj lik. Znao sam kako govori, kako preživljava, kako okreće stvarnost u svoju korist. Ali trebalo mi je 10 godina da snimim ovaj film, jer nisam tražio priču. Tražio sam pravi način da je ispričam. A taj je način apsurdan, opasan, ali svakako komičan, jer izvor velike komedije je tragedija," rekao je Injaritu.

"Ljudi me često pitaju zašto sam odabrao Toma da glumi Digera. Za mene je to kao da nekoga pitate zašto pijete vodu kad ste žedni. Zato što vam je potrebna", dodao je Injaritu pre nego što je najavio isečak: "Dame i gospodo, pripremite se, jer Majka Priroda voli gadove."

Novo poglavlje za Kruza

"Digger" je prvi Kruzov film sa Warner Brosom otkako je u januaru 2024. godine potpisao ugovor o razvoju i produkciji bioskopskih filmova sa tim studiom. Njegov poslednji film sa Warner Brosom, naučno-fantastični akcioni film "Na rubu sutrašnjice" (Edge of Tomorrow), izašao je 2014. godine.

Kruz je nedavno glumio u filmu "Nemoguća misija: Odmazda", a tokom razgovora osvrnuo se na svoju 46-godišnju karijeru i objasnio kako njegova uloga u "Diggeru" predstavlja kulminaciju tih iskustava.

Tom Kruz u filmu Digger Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

"Tako sam zahvalan. Nekako je neverovatno biti ovde u ovim godinama", rekao je Kruz, spominjući lekcije koje je naučio od filmskih majstora sa kojima je radio, počevši od najranijih iskustava poput gledanja Martina Skorsezea kako režira Pola Njumana u "Boji novca" iz 1986. godine.

"Sećam se onog klinca na setu koji je posmatrao različita odeljenja i tih ljudi koji su bili dovoljno ljubazni da podele to znanje. Mislio sam u sebi: 'Znam da to sada ne razumem. Jednog dana, razumeću više', i jesam. Prepoznajem koliko sam imao sreće, samo upijajući sve to," rekao je Kruz.

"Digger" stiže u bioskope 2. oktobra.

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