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Dženifer Lopez poslednjih je dana boravila u Parizu povodom Nedelje mode, a jedan snimak njenog izlaska iz automobila brzo je postao viralan. Iako je mnogima prvo za oko zapao nezgodan trenutak u kojem je umalo pala, najveća zvezda videa na kraju je postao njen telohranitelj.

Umalo da padne

Na snimku se vidi kako Lopez izlazi iz automobila i žurno pokušava da zakorači na trotoar. U jednom trenutku gubi ravnotežu i spotiče se, ali pre nego što je uspela da padne, telohranitelj ju je uhvatio za struk i sprečio nezgodu. Video se ubrzo proširio društvenim mrežama, a korisnici nisu prestajali da hvale njegovu brzu reakciju, ali ni izgled.

"Njegova reakcija je zaista brza", "Oh, ja bih se odmah zaljubila", "Vau, kako tip izgleda. Ja bih se spotakla opet", "Telohranitelj zaslužuje povišicu", "On zna kako da je zaštiti", "Svaka mu čast, uvek je tu kada je u nevolji", "Lik je prezgodan", "Znam da je plaćen za ovo, ali ovo je baš džentlmenski", nizali su se komentari ispod snimka.

I pređašnji telohranitelj oduševio javnost

Nije prvi put da njeni telohranitelji privlače pažnju javnosti. Još pre dve godine, nakon razvoda od Bena Afleka, Lopez je počela češće da se pojavljuje u društvu asistenta i telohranitelja koji je tada postao deo njenog tima. I tada su društvene mreže bile pune komentara o njegovom izgledu, a mnogi su pisali da uz njega izgleda srećnije nego uz bivšeg supruga.

"Izgleda bolje kraj ovog čoveka nego što je ikada izgledala kraj Bena Afleka", "Njen novi telohranitelj je tako zgodan, izgleda kao vitez koji je štiti" i "Nadam se da će ga osvojiti", bili su neki od komentara koji su tada kružili internetom.

Pogledajte video: Šminka Dženifer Lopez