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Glumac Pavle Mensur privukao je veliku pažnju svojih pratilaca na društvenim mrežama najnovijom objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Mladi umetnik, poznat po autentičnom stilu i upečatljivim ulogama, podelio je na svom Instagram profilu provokativan selfi koji je odmah pokrenuo lavinu reakcija.

Preplanuli ten

Na fotografiji koja je brzo postala glavna tema komentarisanja, Mensur pozira nag do pojasa, stavljajući u prvi plan preplanuli ten koji svedoči o tome da maksimalno koristi letnje dane za odmor i opuštanje. Pored atletske građe, uočljiv je i novi detalj u njegovom fizičkom izgledu – glumac je pustio brkove, što mu daje znatno zreliji i muževniji izgled u odnosu na izdanja u kojima ga je publika navikla gledati na malim ekranima.

Pavle Mensur pokazao preplanuli ten Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Ono što je dodatno privuklo estetiku ovog letnjeg kadra jeste svedenost detalja. Pavle je pozirao bez suvišnih modnih dodataka, a jedini ukras koji je nosio oko vrata bio je diskretan lančić sa krstićem. Ovaj vizuelni kontrast između opuštenog letnjeg izdanja i tradicionalnog simbola izazvao je brojne komplimente njegovih obožavalaca, koji su u komentarima pohvalili njegov izgled, harizmu i hrabrost da uvek ostane dosledan svom prepoznatljivom, buntovnom šarmu.

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