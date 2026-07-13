Slušaj vest

Glumac Vahidin Prelić (52) i njegova tri decenije mlađa izabranica Bojana (23) nedavno su krunisali svoju ljubav veridbom, a mlada studentkinja sada je sa javnošću podelila prve detalje o predstojećem venčanju. Ona je objavila video iz salona venčanica koji otkriva da joj u potrazi za idealnom haljinom društvo pravi upravo njen budući suprug. Iako se dugo pitala da li je dobra ideja da Vahidin vidi njenu toaletu pre samog dana venčanja, par je na kraju odlučio da zajednički donese ovu važnu estetsku odluku.

Pre nego što je prelomila, Bojana se putem društvenih mreža konsultovala sa svojim pratiocima kako bi razrešila ovu dilemu.

"Imali neka da se udala da ju je suprug video pre venčanja u venčanici i da se ništa loše nije desilo jer ja ne znam na koji način da izaberem venčanicu i ne znam šta želim, ali apsolutno znam da želim da pitam svog budućeg supruga za mišljenje?" - zapitala se ona u svojoj objavi na Instagramu.

Porodični sukob

Pored svadbenih priprema, mlada studentkinja psihologije nedavno je otvoreno govorila o ozbiljnim izazovima sa kojima se suočava unutar sopstvene porodice zbog izbora partnera. Njeni roditelji teško prihvataju vezu sa glumcem, a situaciju dodatno komplikuju predrasude.

"Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman" - ispričala je Bojana tokom gostovanja u podkastu "Oslobođenje".

Sa druge strane, poznati glumac se osvrnuo na činjenicu da je po godinama stariji čak i od njenih roditelja.

"Stariji sam. Godinu dana, od mame tri" - nadovezao se on u istoj emisiji.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/8 Vidi galeriju Vahidin Prelić i njegova 23 godine mlađa devojka Bojana Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Borba za razumevanje i roditeljsku ljubav

Bojana je istakla da joj akademsko usmerenje pomaže da analizira situaciju, ali da joj emotivna težina roditeljskog neprihvatanja i dalje teško pada.

"Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete" - zaključila je ona, ne krijući nadu da će porodični odnosi s vremenom ipak postati topliji.

Pogledajte video: Nataša Aksentijević o glumačkim počecima