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Glumac Vahidin Prelić (52) i njegova 23 godine mlađa verenica Bojana privode kraju pripreme za venčanje. Par se verio krajem prošle godine, a sada bira detalje za poseban dan, od venčanice do zajedničkih tetovaža kojima su želeli da obeleže svoju ljubav.

Veza Vahidina Prelića i Bojane od početka privlači veliku pažnju zbog razlike u godinama, ali i zbog otvorenih priznanja da pojedini članovi porodice nisu podržali njihov odnos. Uprkos kritikama i osudama, oni nastavljaju da planiraju zajednički život i uskoro bi trebalo da stanu na ludi kamen.

Uradili tetovaže sa početnim slovom i srcem

Vahidin Prelić i Bojana pred venčanjem uradili tetovaže Foto: Printscreen/Instagram

Vahidin Prelić istetovirao je početno slovo imena svoje verenice i polovinu srca. Istu tetovažu uradila je i Bojana, pa se motivi spajaju u celinu kada su jedno pored drugog.

Na taj način želeli su da obeleže period pred venčanje i ostave trajnu uspomenu na svoju vezu.

Vahidin Prelić i Bojana biraju venčanicu

Budući mladenci nedavno su zajedno posetili salon venčanica kako bi Bojana pronašla haljinu koju će nositi na venčanju.

Snimke iz salona podelili su na društvenim mrežama, gde redovno objavljuju detalje iz privatnog života i priprema za svadbu. Vahidin je svojoj verenici pravio društvo tokom isprobavanja venčanica, dok su pratioci komentarisali modele koje je Bojana pokazala.

Među brojnim zajedničkim objavama posebno se izdvojio snimak na kojem razmenjuju nežnosti pred kamerom. Uz video je objavljena poruka:

„Htela si kombinaciju, a sada se udaješ za njega“.

Snimak je privukao pažnju njihovih pratilaca i izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/8 Vidi galeriju Vahidin Prelić i njegova 23 godine mlađa devojka Bojana Foto: printscreen/instagram/jednabojana

„Stariji sam od njenog oca godinu dana“

Vahidin Prelić i Bojana ranije su otvoreno govorili o razlici od 23 godine, ali i o reakcijama porodice na njihov odnos.

Tokom gostovanja u podkastu „Oslobođenje“, Bojana je priznala da razume zbog čega njihova veza pojedinim ljudima deluje neobično.

– Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja – započela je Bojana, a glumac ju je prekinuo:

– Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri – rekao je on.

Vahidin Prelić sa verenicom Bojanom Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Bojana je potom objasnila da je očekivala da njena porodica, uprkos neslaganju, pokaže razumevanje prema njenoj odluci.

– Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete – rekla je ona.

Vahidin se pomirio sa tim da njihova veza nema podršku svih

Na pitanje da li mu smeta situacija u kojoj su se našli, glumac je priznao da bi voleo da odnosi sa porodicom njegove verenice funkcionišu drugačije.

Vahidin Prelić Foto: printscreen/instagram/jednabojana

– Naravno da mi smeta, ja bih najviše voleo da sve to funkcioniše, ali ja sam se vremenom pomirio sa tim. Mislim da je važnije ovo što imamo zajedno nego da sada silimo mi nekoga da prihvata – objasnio je glumac.

Vahidin i Bojana ističu da ne žele nikoga da primoravaju da prihvati njihovu vezu, već da im je najvažniji odnos koji su izgradili.

Bojana tvrdi da njenom ocu više smeta Vahidinova veroispovest

Bojana je u istom razgovoru navela da razlika u godinama, prema njenim rečima, nije jedini razlog zbog kojeg njen otac ne podržava vezu.

Vahidin Prelić sa verenicom Bojanom Foto: printscreen/instagram/jednabojana

– Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman – rekla je Bojana u podkastu.

Sa druge strane, Vahidin Prelić istakao je da mu je bilo najvažnije kako će njegov sin reagovati na novu partnerku.

– Ja više ne tražim odobrenje... Meni je najbitnije bilo da moj sin prihvati – iskren je bio on.

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