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Završni koncert Džej Zija na čuvenom Jenki stadionu pretvorio se u višesatni haos nakon što su stotine ljudi bez ulaznica pokušale nasilno da uđu na događaj. Zbog ozbiljnih bezbednosnih problema nastup je kasnio gotovo četiri sata, dok su se ispred stadiona odvijale dramatične scene.

Džej Zi na Jenki stadionu Foto: Julia Mineeva/EGBN TV News/Alamy Live News / Alamy / Profimedia

Prema izveštajima sa lica mesta, u velikoj gužvi pojedini posetioci su padali u nesvest, dok je nekima pozlilo i počeli su da povraćaju. Organizatori su zbog naleta ljudi privremeno zatvorili sve ulaze, kako bi policija i obezbeđenje ponovo uspostavili kontrolu.

Stotine ljudi bez ulaznica pokušale da uđu na koncert

Problemi su počeli kada su se ispred Jenki stadiona pojavile velike grupe ljudi koje nisu imale karte za koncert Džej Zija. Oni su pokušali da se probiju kroz masu i zaobiđu kontrolne punktove, što je izazvalo guranje, paniku i potpuni zastoj na ulazima.

U metežu su se našli i posetioci koji su uredno kupili ulaznice i čekali da uđu na stadion. Prema navodima organizatora, pojedinci bez karata nasrnuli su na publiku i obezbeđenje, a nekima je uspelo da probiju zaštitne barijere.

Zbog straha da bi situacija mogla dodatno da eskalira, doneta je odluka da se kapije privremeno zatvore.

Koncert Džej Zija kasnio gotovo četiri sata

Dok su pripadnici njujorške policije i službe obezbeđenja pokušavali da smire situaciju, publika je satima čekala ispred stadiona. Koncert Džej Zija zbog toga je počeo sa gotovo četiri sata zakašnjenja.

Organizatori događaja potom su objavili zajedničko saopštenje u kojem su objasnili zbog čega je ulazak publike bio zaustavljen.

„Stotine pojedinaca u velikim grupama bez ulaznica nasrnule su na posetioce koji su imali karte, pri čemu su neki uspeli da probiju obezbeđenje“, navedeno je u saopštenju.

Nakon što je najveći metež zaustavljen, kapije Jenki stadiona ponovo su otvorene, ali su posetioci puštani pažljivo i postepeno. Ceo proces odvijao se uz pojačan nadzor njujorške policije i stadionskog obezbeđenja.

Organizatori su poručili da je takva odluka bila neophodna kako bi se zaštitili posetioci sa važećim ulaznicama i sprečili novi pokušaji nasilnog ulaska.

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