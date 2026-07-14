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Erling Haland nije prestao da privlači pažnju ni nakon što je Norveška završila učešće na Svetskom prvenstvu. Slavni fudbaler izazvao je lavinu reakcija prilikom povratka reprezentacije u Oslo, pošto iz aviona nije izašao samo sa koferima i luksuznom torbom – u rukama je nosio prepariranog rakuna sa flašom viskija u šapama.

Erling Haland iz Amerike doneo prepariranog rakuna Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Dok su ostali norveški reprezentativci preuzimali uobičajeni prtljag, Halandov neobični saputnik odmah je privukao pažnju fotografa. Napadač je potom objavio fotografiju na društvenim mrežama i uz nju kratko napisao:

„Pratio me je kući.“

Snimci njegovog dolaska brzo su postali viralni, a Haland je još jednom pokazao zbog čega je tokom Svetskog prvenstva bio jedna od najzapaženijih ličnosti i van fudbalskog terena.

Erling Haland kupio prepariranog rakuna u Dalasu

Neobičan suvenir potiče iz prodavnice „Wild Bill’s Western Store“ u Dalasu, koju je Haland posetio tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Preparirani rakun, koji u šapama drži flašu i prodaje se pod nazivom „Whiskey Raccoon“, koštao je 750 dolara. Nakon što su fotografije norveškog napadača obišle svet, proizvod je rasprodat, a iz prodavnice su se pohvalili posetom jedne od najvećih fudbalskih zvezda današnjice.

Haland je pratiocima ponudio i nekoliko predloga za ime svog novog „ljubimca“. Među opcijama su se našli „Kauboj“, „Rendžer“, „Teks“ i „Rakun na točkovima“, što je privuklo dodatnu pažnju njegovih fanova.

Društvene mreže preplavili komentari

Fotografije Erlinga Halanda sa prepariranim rakunom ubrzo su izazvale brojne duhovite reakcije na društvenim mrežama. Mnogi korisnici nisu mogli da poveruju šta fudbaler nosi u rukama, dok su pojedini priznali da su najpre pomislili da je fotografija napravljena pomoću veštačke inteligencije.

„Samo Haland može prepariranog rakuna da pretvori u najneočekivaniji transfer leta“, glasio je jedan od komentara.

„Kome je potreban trofej kada kući može da ponese ovo?“, našalio se drugi korisnik.

Haland postigao sedam golova na prvom Svetskom prvenstvu

Pogledajte u galeriji kako izgleda izabranica Erlinga Halanda:

1/5 Vidi galeriju Erling Haland i Izabel Haugseng Johansen Foto: Instagram

Erling Haland je svoje prvo učešće na Svetskom prvenstvu završio sa sedam postignutih golova. Predvodio je Norvešku do istorijskog četvrtfinala, u kojem je Engleska posle produžetaka slavila rezultatom 2:1.

Bio je to najbolji rezultat Norveške u istoriji svetskih prvenstava, pošto ova reprezentacija prethodno nikada nije stigla među osam najboljih selekcija. Haland je posle eliminacije poručio da mu je nastup na turniru promenio život i čitavo iskustvo opisao kao neverovatno putovanje.

Video: Erling Haland penal