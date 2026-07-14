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Sofija i Burgas ostali su jedini kandidati za domaćina Evrovizije 2027, saopštila je Bugarska nacionalna televizija. Glavni grad Bugarske i poznato crnomorsko letovalište prošli su u završnu fazu izbora, dok su Plovdiv i Varna ispali iz dalje trke.

Odluka je doneta nakon prvog kruga procene kandidatura četiri bugarska grada. Posebna pažnja bila je usmerena na tehničke mogućnosti predloženih dvorana, prateću infrastrukturu, saobraćajnu povezanost, hotelske kapacitete, bezbednost i sposobnost gradova da organizuju događaj koji okuplja hiljade posetilaca, članova delegacija i novinara.

Foto: Thomas Ramstorfer / AFP / Profimedia

Bugarska će Evroviziju 2027 organizovati zahvaljujući istorijskoj pobedi pevačice Dare, koja je sa pesmom „Bangaranga“ osvojila prvo mesto na takmičenju održanom u Beču 2026. godine. Bila je to prva pobeda Bugarske u istoriji Pesme Evrovizije.

Sofija računa na veliku dvoranu i razvijenu infrastrukturu

Sofija se smatra jednim od favorita za organizaciju Evrovizije 2027, prvenstveno zbog razvijene gradske infrastrukture, velikog broja hotela i najbolje međunarodne avionske povezanosti u zemlji.

Kao mesto održavanja takmičenja predložena je najveća zatvorena dvorana u bugarskoj prestonici, poznata kao Arena 8888 Sofija. Ona ima oko 12.000 sedećih mesta, dok na koncertima, u zavisnosti od postavke bine, može da primi i veći broj posetilaca.

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Prednost glavnog grada predstavljaju i dva aerodromska terminala, razvijen javni prevoz, veliki smeštajni kapaciteti i iskustvo u organizaciji međunarodnih sportskih, kulturnih i muzičkih događaja.

Burgas nudi Evroviziju na obali Crnog mora

Burgas je za domaćina Evrovizije 2027 predložio Arenu Burgas, savremenu višenamensku dvoranu otvorenu 2023. godine.

Dvorana raspolaže sa približno 7.000 sedećih mesta, dok u formatu sa publikom koja stoji može da primi znatno više posetilaca. Predstavnici grada ističu i iskustvo Burgasa u organizaciji velikih kulturnih, sportskih i festivalskih događaja.

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Dodatna prednost Burgasa jeste njegov položaj na obali Crnog mora. Grad ima međunarodni aerodrom, veliki broj hotela i razvijenu turističku infrastrukturu, pa organizatori smatraju da bi mogao da ponudi drugačiji izgled Evrovizije u odnosu na tradicionalne evropske prestonice.

Bugarska nacionalna televizija navela je da je odluka zasnovana isključivo na unapred utvrđenim tehničkim i infrastrukturnim kriterijumima, koji su jednako primenjeni na sva četiri grada.

U prvom krugu proveravano je da li predložene dvorane mogu da ispune produkcione zahteve Evropske radiodifuzne unije i standarde Evrovizije. Procena je uključivala prostor za veliku binu, publiku, televizijsku produkciju, delegacije i prateće sadržaje.

Dara pobednica Evrovizije 2026 Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

Generalna direktorka BNT-a Milena Milotinova naglasila je da eliminacija Varne i Plovdiva ne dovodi u pitanje njihove kulturne i turističke kvalitete, kao ni iskustvo u organizaciji međunarodnih manifestacija.

Organizatori zahvalili Plovdivu i Varni

Direktor Pesme Evrovizije Martin Grin zahvalio je gradovima koji nisu prošli u završnu fazu.

„Hvala Plovdivu i Varni na njihovoj posvećenosti Pesmi Evrovizije“, poručio je Grin.

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